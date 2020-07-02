افضل خلطات طبيعية للوجه لتتخلصي من الشوائب

ان الحصول على بشرة نضرة وجذابة خالية من الشوائب يتطلب منك ان تبحثي عن افضل الخلطات الطبيعية التي تمنحك افضل النتائج. لذلك، اختارت " ان تعرفك على:



افضل الخلطات للوجه

خلطة العسل والثوم للوجه

خلطة الشوفان للوجه الجاف

خلطة الشوفان مع الحليب

1- افضل الخلطات للوجه

افضل خلطات طبيعية للوجه

ان التخلص من شوائب الوجه يتطلب منك ان تتعلمي طريقة تحضير افضل الخلطات التي تساعدك على التمتع ببشرة نضرة. لذلك، اخترنا ان نعرفك على افضل الخلطات للوجه.

1- الخلطات للوجه لعلاج حب الشباب: يعتبر من الخلطات الفعالة للتخلص من مشكلة حب الشباب. لذلك، اخلطي ملعقة من الحليب مع ملعقة من العسل وملعقة من الكركم طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثماشطفيه بالماء الفاتر.

2- الخلطات للوجه لتنقية البشرة: اخلطي ملعقة من الزبادي مع ملعقة من الموز المهروس و7 قطرات من زيت النعناع. طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

3- الخلطات للوجه لترطيبه: لتحضير هذه الخلطة قومي بهرس ثمرة افوكادو واضيفي اليها ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل واخلطيها جيداً لتحصلي على مزيج متجانس. وزعي المزيج على وجهك ورقبتك بطريقة متساوية واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

4- الخلطات للوجه لنضارته: هذا الماسك يساعدك على ترطيب بشرتك واستعادة نضارتها. قومي بهرس ثلاث حبات من الفراولة اضيفي اليها ملعقة من العسل الطبيعي ودلكي وجهك بالمزيج بحركات دائرية واتركيه على بشرتك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

2- خلطة العسل والثوم للوجه

افضل خلطات طبيعية للوجه

أما إذا كنت تبحثين عن مكونات فعالة في مجال العناية بالبشرة، فان العسل والثوم يمكن ان يعتبراً حلّاً مثالياً لها. لذلك، تعرفي معنا على فوائد خلطة العسل والثوم وطريقة تحضيرها.

تتعدد فوائد هذه الخلطة على بشرتك، فهي تساعد على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة من خلال تحفيز نمو خلايا البشرة، وهي تساعد على ازالة الحبوب والبثور، وتخلصك من البقع الداكنة والرؤوس السوداء لتستعيدي بشرتك النضرة والجذابة.

اما لتحضير هذه الخلطة، فانت تحتاجين الى: 3 فصوص من الثوم، ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقتين كبيرتين ونصف من زيت الزيتون.

1- ابدأي اولاً بتقشير الثوم وقومي بفرمه قطعاً صغيرة بواسطة الخلاط الكهربائي.

2- اضيفي العسل وزيت الزيتون الى المزيج.

3- اخلطيها جياً بالخلاط الكهربائي لتحصلي على مزيج كريمي.

4- ضعي المزيج في وعاء زجاجي واحفظيه في الثلاجة، واتركيه يرتاح لليلة كاملة.

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5- اغسلي وجهك بالماء الفاتروطبقي القليل من المزيج عليه بحركات دائرية.

6- اتركي المزيج على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ وطبقي الكريم المرطب. كرري هذه الطريقة ثلاث مرات في الاسبوع.

3- خلطة الشوفان للوجه الجاف

افضل خلطات طبيعية للوجه

أما إذا كنت تعانين من بشرتك الجافة، وتبحثين عن الخلطات الفعالة التي تساعدك على ترطيبها والتمتع ببشرة نضرة، فقد اخترنا لك خلطة الشوفان للوجه الجاف.

1- لعلاج حب الشباب. يمكنك استعمال خلطة الشوفان للوجه الجاف، وذلك عبر غلي نصف كوب من الشوفان في ثلث كوب من الماء، ثم اتركيه يبرد حتى تتشكل عجينة طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل ان تشطفيه بالماء الفاتر.

2- لإزالة الجلد الميت: اخلطي ملعقة كبيرة من مسجوق الشوفان مع ملعقة كبيرة من السكر البني وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وبضع قطرات من زيت اللافندر. اخلطي المكونات جيداً ودلكي بشرتك به واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

3- علاج الحكة وجفاف البشرة: اخلطي ملعقة من صودا الخبز مع ملعقة من الشوفان والقليل من الماء لتحصلي على مزيج متماسك ثم طبقيه على بشرتك واتركيه لمدة 10 دقائق قبل ان تشطفيه بالماء الفاتر.

4- خلطة الشوفان مع الحليب

افضل خلطات طبيعية للوجه

ان كنت تبحثين عن الطريقة المثالية لتفتيح البشرة واستعادة نضارتها، لا بد وان تختاري خلطة الشوفان مع الحليب التي تعرف بفعاليتها على بشرتك. لذلك تعرفي معنا على طريقة تحضير خلطة الشوفان مع الحليب وطريقة تطبيقها.

لتحضير خلطة الشوفان مع الحليب اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان مع ملعقة من الحليب الفاتر، ثم قومي بتدليك بشرة وجهك بالمزيج بحركات دائرية واتركيه على وجهك لمدة 20 دقيقة حتى تتشرب بشرتك الحليب جيداً ثم قومي بشطفها بالماء الفاتر.

هذه الخلطة ستساعدك على تزويد بشرتك بالتغذية اللازمة ويمدها بالفيتامينات والمعادن التي تحتاج اليها البشرة وهو يعمل على تنقيتها وتبييضها وتفتيحها.

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