شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: «فيروس كورونا» قد يسبب التهاب الكبد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري الجهاز الهضمي والباطنية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الدكتور عبدالله الذيابي، أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” يتسبب في “التهاب الكبد”. وأضاف “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”:” أن “فيروس كورونا قد يسبب التهاب الكبد مما يؤدي بشكل مؤقت لارتفاع إنزيمات الكبد، ويكون الالتهاب أشد في حالات الإصابة الشديدة بكورونا”.

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