معلومات لا تعرفها عن الأميرة ديانا أبرزها رغبتها في أن تصبح راقصة باليه

يصادف الأربعاء أي الأول من يوليو (تموز) ذكرى ميلاد الأميرة الراحلة ديانا، والتي تعتبر واحدة من أكثر أفراد العائلة المالكة شهرة، ولا تزال محبوبة من قبل الناس في جميع أنحاء العالم.

وفي حياتها القصيرة، تركت الأميرة ديانا إرثًا لها كإنسانة وأم وصديقة. ومع ذلك، قد لا يعرف العديد من محبي "أميرة الشعب" حقائق مثيرة للاهتمام حول حياتها، بما في ذلك كيف التقت بالأمير تشارلز، وكم تكلفة فستان زفافها، وغيرها من الأمور.

وولدت الأميرة ديانا في 1 يوليو 1961. وتوفيت عن عمر 36 عامًا. وإليك بعض أبرز التفاصيل التي لم تكن تعرفها عنها، بحسب تقرير لـ"إنسايدر":

* انفصال والديها

انفصل والدا ديانا، إدوارد جون سبنسر وفرانسيس شاند كايد عندما كانت في السابعة من العمر بعد سنوات من علاقة مضطربة تنطوي على العنف المنزلي.

انتهى الأمر بالأميرة ديانا بالعيش مع أبيها بعد معركة حضانة شرسة بين والديها.

* أرادت أن تكون راقصة باليه

عندما كانت طفلة، أرادت ديانا سبنسر أن تصبح راقصة باليه. ومع ذلك، فإن أحلامها لم تصبح حقيقة أبدًا، حيث سرعان ما أصبحت طويلة جدًا بالنسبة للمهنة وأجبرت على التخلي عنها. وكان طول الأميرة ديانا 5 أقدام و10 بوصات (أي نحو متر و80 سنتيمتر).

* اكتسبت لقب "سيدة أو ليدي" بعدما ورث والدها لقب إيرل سبنسر

اكتسب والد الأميرة ديانا لقب إيرل سبنسر عام 1975، وأصبح "ليدي دي" لقبها غير الرسمي، حتى بعد أن أصبحت أميرة ويلز عندما تزوجت من الأمير البريطاني تشارلز.

* تعثر بحياتها الأكاديمية

لم تكن الأميرة ديانا من الطلاب المميزين في المدرسة وتركتها عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

وفشلت ديانا في امتحانات مهمة مرتين قبل أن تترك المدرسة.

والتحقت لاحقًا في مدرسة في سويسرا لكنها بقيت هناك لمدة فصل دراسي واحد فقط قبل لقاء الأمير تشارلز.

* الأمير تشارلز كان يواعد شقيقتها الكبرى

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التقى الأمير تشارلز والأميرة ديانا رسميًا عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا وكان تشارلز يقترب من سن الـ30.

وفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية، ترددت شائعات أن الأمير تشارلز وشقيقة ديانا الكبرى سارة سبنسر كانا على علاقة عام 1977. وأن الزوجين الملكيين تعرفا على بعضهما عن طريق سارة.

* التقى الزوجان 13 مرة فقط قبل عقد قرانهما

رغم فرق العمر بينهما، قرر الأمير تشارلز وديانا الزواج من بعضهما بسرعة.

وبحسب تقارير، أجريا العديد من المحادثات عبر الهاتف وأفيد أن الزوجين التقيا شخصيًا فقط نحو 12 - 13 مرة أو نحو ذلك قبل أن يعقدا قرانهما. وتزوجت ديانا عن عمر 20 سنة فقط.

* تكلفة فستان زفافها نحو 115 ألف دولار

تم تصميم الفستان من قبل ديفيد وإليزابيث إيمانويل وتضمن الترتر والدانتيل و10 آلاف حبة لؤلؤ وذيل يصل طوله لـ25 قدمًا.

* أول نساء العائلة المالكة اللواتي تلدن في المستشفى

في 21 يونيو (حزيران) 1982 تخلت الأميرة ديانا عن التقليد الملكي عندما أنجبت الأمير ويليام، وبعد ذلك الأمير هاري، في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري في لندن. وقبل أن تصبح الأميرة ديانا أمًا، كان من المعتاد أن تلد نساء العائلة المالكة في القصر.

* اختارت اسمَي طفليها بنفسها

أراد الأمير تشارلز في الأصل أن يُطلق على ويليام اسم آرثر، كما كان يريد أن يسمي الأمير هاري، ألبرت.

* ظاهرة "ديانا فيفر"

أصبحت الأميرة ديانا واحدة من أشهر أفراد العائلة المالكة في التاريخ الحديث، وهي ظاهرة عالمية أطلق عليها اسم "ديانا فيفر".

وكانت حريصة دائمًا على الالتقاء بأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات أثناء السفر، ورفضت ارتداء القفازات عند مقابلة الناس، والتي كانت عادة عند أفراد العائلة المالكة.

* عانت من الاكتئاب والشره المرضي العصبي

في كتاب أندرو مورتون، "ديانا: قصتها الحقيقية"، تحدثت أميرة ويلز عن صحتها العقلية ومعاناتها مع الشره المرضي العصبي نتيجة لزواجها المزعج وعلاقتها المعقدة مع الصحافة.

وفي مقابلة عام 1995 مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصفت ديانا الشره المرضي بأنه "من أعراض ما يحدث في زواجها"، ووصفته بأنه "مرض سري".

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