شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. منظار المرىء والمعدة يكشف العديد من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منظار المرىء والمعدة من الفحوصات الهامة التي تكشف العديد من الأمراض ويفحص هذا الاختبار المريء والمعدة والقسم الأول من الأمعاء (الاثني عشر) باستخدام المنظار، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أهمية واستخدامات منظار المرئ والذى يسمى أيضاً التنظير العلوي (تنظير المريء المعدي أو EGD)، بحسب موقع "هارفارد هيلث".

يسمح المنظار العلوي للطبيب باستكشاف سبب أعراض مثل صعوبة البلع أو ألم في البطن أو قيء الدم أو الدم في البراز.

ويمكنه أيضًا تشخيص تهيج وقرحة وسرطان بطانة المريء والمعدة خلال هذا النوع من التنظير الداخلي ، يمكن للطبيب أيضًا أخذ عينات أو خزعة من الأنسجة.

كيف أستعد لمنظار المرىء؟

-لا تأكل أو تشرب أي شيء لمدة 8 ساعات قبل هذا الاختبار. -من الأفضل أيضًا التوقف عن تناول الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى لعدة أيام مسبقًا، لتقليل فرص النزيف إذا احتاج طبيبك إلى أخذ خزعة.

-اسأل طبيبك إذا كان عليك تجنب تناول أي أدوية أخرى في يوم الاختبار.

- إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فتحدث مع طبيبك حول طرق تجنب انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) لأنك ستصوم.

- إذا كنت ترتدي أطقم الأسنان الصناعية ، قم بإزالتها قبل الاختبار.

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ماذا يحدث عند إجراء المنظار؟

ستضع الممرضة قسطرة وريدية في ذراعك خلال الإجراء ، ستقوم بمراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم ومحتوى الأكسجين في الدم.

من المحتمل أن يتم إعطاؤك مهدئًا عبر الوريد قد يمنعك هذا الدواء من تذكر الاختبار؛ كما قد يجعلك تنام خلاله.

سيقوم الطبيب برش مخدر موضعي في حلقك عند إدخال المنظار يبلغ قطر المنظار المستخدم في هذا الاختبار حوالي نصف بوصة وطويلًا بما يكفي للوصول من فمك إلى معدتك إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.

عندما يضع الطبيب المنظار في حلقك، يطلب منك أن تبتلعه يساعد ذلك على توجيه المنظار إلى المريء.

من المحتمل أن تشعر بالضغط على حلقك عندما يكون الأنبوب في مكانه وقد تشعر بشعور "الامتلاء" في معدتك.

يقوم الطبيب بدفع الأنبوب بلطف من خلال المريء إلى معدتك ثم يقوم بتحريكه تلتقط الكاميرا في نهاية المنظار الصور التي تظهر على شاشة الفيديو.

سيراقب طبيبك أي بقع مشبوهة على بطانة المريء والمعدة والاثني عشر إذا ظهر أي شيء، فقد يستخدم طبيبك بعض المقصات الصغيرة في نهاية النطاق لإزالة قطعة صغيرة من الأنسجة لإجراء خزعة.

كم من الوقت قبل أن تعرف نتيجة الاختبار؟

يمكن لطبيبك أن يخبرك بعد الاختبار مباشرة بما تم رؤيته في الجهاز الهضمي العلوي إذا تم أخذ الخزعات ، فقد يستغرق الأمر عدة أيام إلى أسبوع قبل عودة النتائج.