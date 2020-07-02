شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 1000عالم يشاركون بمنتدى البحث والابتكار لتقييم علاجات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة الصحة العالمية، منتدى البحث والابتكار الثانى، اليوم، بمشاركة أكثر من 1000 عالم من جميع أنحاء العالم، لتقييم التقدم المحرز حتى الآن في مجال اللقاحات والأدوية المتعلقة بفيروس كورونا، ومناقشة أسئلة البحث الجديدة والثغرات المعرفية، وتحديد أولويات البحث، من أجل ما تبقى من هذا العام وما بعده، موضحة أن البحث والابتكار لعب دورًا حيويًا منذ بداية الوباء وحتى قبل ذلك وذلك وفقا لبيان لمنظمة الصحة العالمية.
وأشارت المنظمة، إلى أنه في شهر فبراير، جمعنا مئات الباحثين من جميع أنحاء العالم لتحديد أولويات البحث، ثم أطلقنا في مارس، تجربة التضامن، وهي دراسة دولية كبيرة للعثور على إجابات حول العلاجات الأكثر فاعلية الحالية وإمكانية الاستفادة منها في علاج كورونا.
وكانت المنظمة قد حذرت، من أن بعض الدول لا تزال تواجه معركة طويلة وصعبة مع فيروس كورونا COVID-19، مضيفة بأن الدول التي تفشل في استخدام كل آلية متاحة لمكافحة فيروس كورونا التاجي الجديد ستجد صعوبة فى التغلب عليه.
وأضافت ان فيروس كورونا أصاب أكثر من 10.5 مليون شخص على مستوى العالم، وتوفي أكثر من نصف مليون شخص منذ ظهور مرض COVID-19 لأول مرة في الصين.
وقال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الدول التي لديها أنظمة لتطبيق نهج شامل يجب أن تكون قادرة على تجنب إعادة فرض قيود واسعة النطاق.
من جانبه اكد مايك رايان، خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن الأمريكتين هي الوباء الحالي لفيروس كورونا، ولا سيما الولايات المتحدة، التي لديها أعلى عدد قتلى فيروس كورونا COVID-19 في العالم يصل لأكثر من 127.393 ألف.
وقال ريان، ردا على سؤال حول فيروس انفلونزا الخنازير الصيني: "من المهم طمأنة الناس وأنه فيروس تحت المراقبة.
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