شكرا لقرائتكم خبر عن الناجون من فيروس كورونا قد يعانون من آلام غامضة بعد أشهر من التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير أن مرضى فيروس كورونا يعانون بشكل متزايد من آلام غامضة حتى بعد أشهر من تماثلهم للشفاء، وزعم الخبراء أن الآلام يمكن أن تحدث في أي مكان ، بما في ذلك الذراعين والساقين.

ووفقا للتقارير كما نقلتها جريدة " thesun" البريطانية فإن الأطباء لاحظوا أن أكثر من نصف المرضى ، بعد أسابيع من الاختبار السلبي ، لا يزالون يعانون من أعراض."



النتعافين من كورونا

وأضاف التقرير نقلا عن الأطباء، أنه إنه بدلاً من الأعراض النموذجية لكوفيد 19 وهى الحمى والسعال ، فإن العديد من المرضى يبلغون عن ألم في أماكن غير متوقعة تمامًا، ويمكن أن يظهر في الذراعين أو الساقين أو الأماكن الأخرى التي لا يكون فيها للفيروس تأثير مباشر".

وقال إن المرضى الذين يتم استجوابهم عن مستويات الألم لديهم وغالبًا ما يقولون أنهم على أعلى مستوى، بينما يقول آخرون أنهم غير قادرين على النوم على الرغم من حقيقة أنهم مصابون بالفيروس في مارس وأنهم يتعافون منذ شهور، وقال الأطباء إن الآلام طويلة الأمد لا ترتبط بمدى إصابتها بالمرض، فعندما يذهب المرضى للفحص لا يوجد شيء.

وقالت زوجة رجل يبلغ من العمر 55 عامًا كان مصابًا بالفيروس التاجي في مارس "يشعر وكأنه مكسور" ، على الرغم من اختباره السلبي لـ Covid-19 الشهر الماضي، مضيفة "إنه في الواقع أسوأ مما كان عليه عندما كان في المستشفى" ، قائلة إنه مرهق للغاية ، ولا يستطيع المشي.

وأوضح الأطباء أن مسكنات الألم تمنع الألم ولكن لا تخفف من مصدره ، لكننا لا نعرف كيف نتعامل مع المصدر ولا يمكنك أن تتعاطى المسكنات طوال حياتك".

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يأتي ذلك بعد أن حذر الخبراء من أن هيئة NHS في المملكة المتحدة بحاجة إلى أن تكون أكثر وضوحًا مع أعراض Covid-19 التي كانوا يسلطون الضوء عليها.

حيث تسر هيئة لاصحة البريطانية NHS حاليًا ثلاثة أعراض رئيسية للفيروس التاجي والتي تشمل " ارتفاع درجة الحرارة ، وسعال مستمر جديد وفقدان الرائحة أو الذوق".

وفي 13 مايو ، أضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة أعراض Covid التي تشمل الإسهال وسيلان أو انسداد الأنف والغثيان.

بينما تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 11 من الأعراض الأولية ، تعترف المجموعة أيضًا أن الفيروس يمكن أن يسبب آثارًا جانبية يمكن أن تكون مختلفة اعتمادًا على المريض.

وهذه الأعراض هي ؛ حمى أو قشعريرة ، سعال ، ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس ، تعب ، آلام في العضلات أو الجسم ، صداع ، فقدان جديد للطعم أو الرائحة ، التهاب الحلق ، احتقان أو سيلان الأنف ، إسهال ، غثيان أو قيء.

تقترح NHS أن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بـ Covid-19 لديهم أحد الأعراض الرئيسية الثلاثة ويقترح أنه إذا كان لديك هذه الأعراض ، فيجب عليك إجراء الاختبار.