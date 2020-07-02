شكرا لقرائتكم خبر عن جراحون بريطانيون ينجحون فى إعادة زرع عضو ذكرى بعد 24ساعة من توقف إمداد الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح الجراحون في بريطانيا بإعادة ربط "عضو ذكرى" فى جراحة نادرة بعد يوم تقريبًا من قطعه وهو أطول وقت كان فيه العضو بدون إمداد بالدم ولكن نجح الأطباء فى إعدة زراعته بنجاح.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية، بعد ستة أسابيع من العملية ، لم يكن مجرى البول يعمل مرة أخرى فقط ، فقد عاد الإحساس أيضًا إلى العضو الذكرى الذى تم إعادة زراعته من جديد بفضل الشريان والوريد اللذين تم ربطهما بعناية.

وقال الجراحون الذين أجروا هذه العملية من "إن نجاح هذه الحالة يجب أن يشجع الجراحين على محاولة إعادة زراعة العضو الذكرى، حتى مع فترة طويلة من فقدان إمداد الدم، بسبب النجاح المحتمل والآثار الجسدية والنفسية الاجتماعية المحتملة لفقدان العضو للمريض"، وأجريت تلك الجراحة النادرة داخل المستشفيات الجامعية ببرمنجهام .

إن إعادة ربط العضو الذكرى ، أو إعادة زرعه ، أمر نادر الحدوث تم تسجيل مائة فقط أو نحو ذلك في الأدبيات الطبية ولكن عند حدوث البتر ، من المهم التحرك بسرعة لمنح الأنسجة المعاد لها أفضل فرصة للبقاء.

إعادة التجميع الناجحة هي إجراء طارئ يتطلب جراحة دقيقة معقدة ، مع مدخلات متخصصة من جراحي المسالك البولية والتجميلية ، في أقرب وقت ممكن.

Advertisements

لسوء الحظ ، غالبًا ما يتأخر العلاج ، حيث أن القليل من الأطباء على دراية بما يجب القيام به ولا يتم توثيق حالة الطوارئ بشكل جيد في الأدبيات.

الجراحون في برمنجهام أجروا هذه الجراحة النادرة بعد 24 ساعه من الإصابة للمريض الذي يبلغ من العمر 34 عامًا ولديه تاريخ من الفصام المصاب بجنون العظمة والذي حاول الانتحار خلال نوبة ذهانية، وتم اكتشافه بعد 15 ساعة ، ونقل المريض على الفور إلى المستشفى حيث تم إنعاشه ونقله إلى غرفة العمليات.

تم التعرف بسرعة على الأوعية الدموية الرئيسية التي تعمل على طول الجزء العلوي من العضو الذكرى، ووجدت أنها تعمل بشكل صحيح ، تم ربط الوريد بالدعامات المطلوبة من وريد الذراع.

وجاء في تقرير الحالة: "تم تحديد تدفق الشرايين بعد 8 ساعات أخرى من وصوله إلى المستشفى بسبب الإصابات المصاحبة للمريض ، مما يجعل إجمالي وقت إقفال الدم 23 ساعة".