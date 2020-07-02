شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد أن تعرفه عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نشر دراسة صينية عن وجود سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير بدأت تنتشر في الصين، من مزارع الخنازير والتي ثبت أنها تهدد البشرية لقدرتها على الانتقال للبشر، حذرت منظمة الصحة العالمية من السلالة الجديدة، مشيرة الى انه يجب المراقبة الدقيقة لهذا النوع من الانفلونزا لعدم وصول الامر الى جائحة.



فيروس كورونا اكثر فتكا من انفلونزا الخنازير 10 اضعاف



س وج كل ما تريد ان تعرفه عن السلالة الجديدة لانفلونزا الخنازير

تقدم صحيفة The Sun في س وج كل ما تريد أن تعرفه عن انفلونزا الخنازير.س.ما هي انفلونزا الخنازير؟

ج.وفقًا لموقع هيئة الصحة العامة البريطانية"NHS"، فإن "أنفلونزا الخنازير" هو الاسم الشائع لفيروس A / H1N1 أو غالبًا ما يتم اختصاره إلى"H1N1"، موضحة إنه نوع من الأنفلونزا الموسمية وهو مدرج الآن في لقاح الأنفلونزا السنوي.

س.ما هو جائحة انفلونزا الخنازير H1N1لعام 2009؟

ج.في عام 2009، تم تحديد فيروس H1N1 لأول مرة في المكسيك، أصبحت تعرف باسم أنفلونزا الخنازير لأنها تشبه فيروسات الأنفلونزا التي تصيب الخنازير، انتشر الفيروس بسرعة من بلد إلى آخر لأنه كان أنفلونزا جديدة، لم يكن الشباب محصنين ضدها، ومع ذلك، لم يكن تفشي المرض خطيراً كما كان متوقعاً في الأصل لأن العديد من كبار السن كانوا محصنين ضده.

ووفقًا لموقع NHS، كانت معظم الحالات في المملكة المتحدة خفيفة نسبيًا على الرغم من وجود بعض الحالات الخطيرة.

كان العدد الصغير نسبيًا من الحالات التي أدت إلى مرض خطير، أو الوفاة في الغالب من الشباب والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية أساسية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية في 10 أغسطس 2010 أن جائحة إنفلونزا الخنازير قد انتهى رسمياً.

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س.ما هو فيروس انفلونزا الخنازير الجديد في الصين؟

ج.إن السلالة الجديدة، المسماة G4 EA H1N1 ، تشبه أنفلونزا الخنازير التي تسببت في جائحة عام 2009 لأنها تمتلك "جميع السمات الأساسية لفيروس الجائحة.

اكتشف باحثون في الجامعات الصينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سلالة جديدة من الفيروس بعد أخذ 30 ألف عينة من الخنازير في المسالخ، تم أخذ المسحات في عشر مقاطعات صينية بين عامي 2011 و 2018، ويخشى أن يتطور الفيروس، وينتشر بسهولة من الخنازير إلى البشر، وتنتشر بين البشر، مما يؤدي إلى تفشي عالمي مثل فيروس كورونا" Covid-19"

وقال الباحثون إن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه كان من الممكن أن يكون قد أصاب بالفعل الأشخاص الذين عملوا في المسالخ، وصناعة لحوم الخنازير في الصين.

وقال العلماء: "كل هذه الأدلة تشير إلى أن فيروس G4 EA H1N1 الجديد مشكلة متزايدة في مزارع الخنازير، وأن الانتشار الواسع لفيروسات G4 في الخنازير يزيد حتما من تعرضها للإنسان.

س. هل حدثت حالات وفاة مرتبطة بالفاشية الجديدة؟

ج.لا، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بانتشار أنفلونزا الخنازير.

تتشابه الأعراض مع سلالات الأنفلونزا الأخرى، وتشمل: الحمى، والقشعريرة، وسيلان الأنف، وآلام الجسم، والصداع، والتعب، والغثيان، والإسهال.