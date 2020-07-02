شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عريس وإصابة 113 بكورونا بعد حضور حفل زفاف بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت إقامة حفل زفاف بالهند استضاف مئات الضيوف فى أكثر من مجرد انتشار لعدوى فيروس كورونا، حيث أفادت التقارير أن الحفل تسبب فى وفاة العريس وإصابة أكثر من 113 شخصًا بكورونا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اقتربت فيه حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى الهند من 585.500 شخص تقريبًا.

ووفقا لتقرير المجلة الأمريكية "Newsweek"، أفادت التقارير المحلية، أن العريس الذى لم يتم اختباره لمعرفة إصابته بالفيروس، كان يعانى من حمى شديدة فى الفترة التى سبقت حفل الزفاف، والذى تم فى قسم باليجانج فى منطقة باتنا فى ولاية بيهار بشرق الهند.



حفل زفاف بالهند

وتوفي بعد يومين من الحفل، بينما كان فى طريقه إلى المستشفى بعد تدهور حالته، ووفقا للتقارير فإنه لا يمكن أخذ عينة من العريس للاختبار بعد وفاته بسبب حرق جثته.

وأكد مسئولون محليون أن أكثر من 360 شخصًا من باليجانج ومدينتي ناوباتبور وبيهاتا المجاورتين، اللتان ينتمى إليهما أفراد عائلة العروس، قد تم اختبارهم كجزء من عملية تتبع الاتصال الجارية. وذكرت جريدة "انديان اكسبرس" ان العروس لم تثبت إيجابيتها للفيروس.

وورد أن العريس البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي كان مهندسًا مقره في جورجاون ، جنوب نيودلهي في شمال الهند ، كان مريضًا قبل الزفاف، وقال أحد أقارب العريس لصحيفة "إكسبرس": "على الرغم من أنه كان يشعر بالإعياء بحلول 14 يونيو، وأراد تأجيل حفل الزفاف، اعترض رؤساء الأسرة من كلا الجانبين، مستشهدين بخسائر مالية ضخمة إذا كان لا بد من إلغاء الترتيبات".

وقبل الزفاف ورد أنه عولج في مستشفى باتنا من الإسهال، وهو أحد أعراض الفيروس التاجى.

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وذكرت قناة نيودلهي التليفزيونية المحدودة (NDTV) الهندية أن العريس في يوم 15 يونيو، يوم الزفاف، كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة لكن عائلته أجبرته على تناول الدواء ومواصلة طقوس الزفاف، كما أن حالته تدهورت بشكل ملحوظ فى 17 يونيو وتوفى أثناء نقله إلى مستشفى معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) فى باتنا.

وبعد أن أحرقت جثة عائلة العريس، تم إخطار السلطات المحلية بالحادث من قبل شخص اتصل بقاضى المقاطعة ونقل سلسلة الأحداث التى وقعت، حسبما ذكرت آوتلوك.



حفل زفاف بالهند ت

وأكد مسئولون أن جميع أقارب العريس الذين حضروا الزفاف تم اختبارهم فى 19 يونيو و15 منهم حالتهم إيجابية، ومن 24 إلى 26 يونيو، أقيم معسكر خاص في القرية لجمع عينات اختبار من نحوالي 400 شخص حضروا إما الزفاف أو الجنازة وكذلك لعزل الحالات المحتملة.

وذكرت NDTV أنه من بين 364 عينة تم جمعها، كانت 86 عينة إيجابية وتم عزل جميع المصابين منذ ذلك الحين.

وتم إدخال أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب، وقيل إن معظمهم بدون أعراض، إلى مراكز العزل في بيتهتا ومنطقة فولواري شريف في باتنا. وأفادت "ذي إكسبرس" أن قسم باليجانج تم إغلاقه وأعلن منطقة احتواء.

فيما بدأ قاضي المقاطعة تحقيقًا في أكثر من 50 شخصًا قيل أنهم حضروا حفل الزفاف في انتهاك لقيود الفيروسات، وأفادت قناة إن دي تي في أن حفلات الزفاف لا يمكن أن تضم أكثر من 50 ضيفًا، بينما تقتصر الجنازات على 20 ضيفًا وفقًا لتوجيهات الحكومة.

كان عدد الحالات اليومية في الهند ، التي تضم أكثر من 1.3 مليار شخص ، في اتجاه متزايد في الغالب خلال تفشي المرض، وشهدت البلاد رقمًا قياسيًا قدره 191.700 إصابة جديدة فى 26 يونيو، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وانتشر الفيروس التاجى، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة فى ووهان بالصين، إلى أكثر من 10.5 مليون شخص حول العالم. وبحسب ما ورد تعافى أكثر من 5.3 مليون شخص على مستوى العالم من الإصابة، فى حين توفى أكثر من 512100 حتى أمس الأربعاء، وفقًا لأحدث الأرقام من جامعة جونز هوبكنز.