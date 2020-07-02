هل من الآمن أكل الشمام «الكانتلوب» أثناء الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 03:55 مساءً - جدول المحتوى

1. هل من الآمن تناول الشمام أثناء الحمل؟

2. حقائق عن قيمة الكانتلوب الغذائية.

3. فوائد الشمام أثناء الحمل.

4. هل هناك أي آثار جانبية لتناول الشمام أثناء الحمل؟

5. طرق آمنة لاستهلاك الشمام

ينتشر الشمام أو الكانتلوب بكثرة في الأسواق خلال هذه الأيام، كما أنه يتوافر بثمن رخيص في الدول العربية، يطلق عليه الشمام، الخربوجة، الروكيمون أو الشمام الحلو، المكسمليون الكانتلوب بأي اسم آخر سيكون طعمه حلواً، ويفضل الكثير تناوله فهو من الفاكهة المركبة والفضل في فصل الصيف، وهو معروف ليس فقط بمذاقه ولكن بقيمته المغذية أيضاً ،وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية، يجب على النساء الحوامل تناول كوبين من الفاكهة يومياً، لذا، ما هي أفضل طريقة لأكل الشمام؟ لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتور عبد الرحمن شمس اختصاصي تغذية، ليخبرنا ما إذا كان بإمكانك تناول الشمام عندما تكونين حاملاً، والطريقة الأكثر أماناً لتناول الفاكهة.

1.هل من الآمن أكل الشمام أثناء الحمل؟

نعم، يمكنك أكل الشمام ولكن باعتدال. فهو مفيد للغاية أثناء الحمل ويوفر أفضل العناصر الغذائية أثناء تقديمها لبراعم التذوق. معتدل في السعرات الحرارية وارتفاع في القيمة الغذائية، جيد للنساء الحوامل. هذه هي واحدة من الفواكه التي يجب تناولها لنمو طفلك وتطوره.

ومع ذلك، لا تتفاجئي إذا أخبرك طبيبك بتجنب الفاكهة؛ لأنها قد تحتوي على بكتيريا الليستريا في الخارج. إنها آمنة طالما أنها تغسل جيداً، تقشر الغطاء الخارجي وتقطع ويقطع اللب الداخلي بعناية.

2.حقائق التغذية بالكانتلوب

يحتوي على أهم العناصر الحيوية لنمو الجنين. ننصحك بإضافة كمية لائقة من الشمام في نظامك الغذائي الأسبوعي؛ لأن 100 جرام من الشمام، توفر لك التغذية التالية.

الطاقة - 34 سعرة حرارية

الكربوهيدرات - 8.6 جم

بروتين - 0.84 جم

الدهون - 0.19 جم

سكر - 7.86 جم

الألياف الغذائية - 0.9 جم

الثيامين (B1) - 0.017 ملغ

الريبوفلافين (B2) - 0.026 ملغ

النياسين (B3) - 0.734 ملغ

حمض البانتوثنيك (B5) - 0.105 ملغ

بيريدوكسين (B6) - 0.072 ملغ

حمض الفوليك - 21 ميكروغراماً

الكولين - 7.6 ملغ

فيتامين أ - 3382 وحدة دولية

فيتامين إي - 0.05 مجم

فيتامين ج - 36.7 مجم

فيتامين ك - 2.5 ميكروجرام

البوتاسيوم - 267 مجم

صوديوم - 1 ملغ

نحاس - 41 ميكروغراماً

كالسيوم - 9 مجم

الفوسفور - 15 ملغ

الحديد - 0.21 ملغ

الزنك - 0.18 ملغ

المغنيسيوم - 12 ملغ

المنغنيز - 0.041 ملي

3.فوائد الشمام أثناء الحمل

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القيمة الغذائية للكنتالوب هائلة. يوازن السوائل والشوارد داخل الجسم ويدير حرارة الجسم.

المزايا الفائقة لامتلاك الكنتالوب هي:

يعزز التطور المعرفي للطفل

فيتامين مهم للجنين النامي لتطوير وظائف معرفية صحية ودرء أي إعاقات خلقية. وهو يدعم نمو قلب طفلك ورئتيه وكليتيه وعينيه وعظامه. يحتوي الشمام على كمية جيدة من فيتامين A؛ كونه غنياً بحمض الفوليك، فإنه يساعد أيضاً على منع عيوب الأنبوب العصبي.

يساعد في تكوين عظام وأسنان صحية

يساعد محتوى الكالسيوم في تكوين هياكل صحية للعظام والأسنان في طفلك. الكالسيوم مهم للأم والطفل أثناء الحمل.

يمنع فقر الدم أثناء الحمل

كمية الحديد في الشمام تساعد في إنتاج الهيموجلوبين الصحي، يمنع عدد جيد من خلايا الدم الحمراء فقر الدم عند النساء الحوامل. كما أنه يحسن تدفق الدم عبر تجويف الرحم بما يكفي من الأكسجين للطفل.

الفوسفور يحفز تقلصات العضلات

الفوسفور ضروري لتقلصات العضلات النشطة أثناء المخاض. كما أنه يساعد في تخثر الدم ووظائف الكلى وتوصيل الأعصاب وإصلاح الأنسجة ووظائف القلب.

الملكية المضادة للتخثر

يحتوي الشمام على مضادات تخثر وفيرة، وتسمى أيضاً مميعات الدم، والتي تمنع تكوين الجلطات الدموية. تشكل الجلطات خطر انسداد الأوعية الدموية والفشل الكلوي وسكتة القلب لدى الأمهات. يحتوي الشمام على الكمية المناسبة من مضادات التخثر.

يحارب الالتهابات الشائعة

يساعدك فيتامين ج في مكافحة تلك الالتهابات البسيطة المزعجة مثل السعال والبرد والإنفلونزا أثناء الحمل. هذا الفيتامين ضروري أيضاً للطفل المتنامي لتطوير نظام مناعي صحي. شرب عصير الشمام يكمل فيتامين ج في الجسم. أيضاً، الكاروتينات (بيتا كاروتين واللايكوبين) الموجودة في الشمام تقوي جهاز المناعة لكل من الأم والطفل من خلال مكافحة مختلف الظروف المهددة للحياة مثل السرطان.

يعالج الإمساك

يمنع المحتوى العالي من الماء في المكسملون فقدان السوائل والكهارل من الجسم. تدير خاصية سائل التبريد الحرارة الناتجة داخل الجسم وبالتالي توفر الراحة من الإمساك، وهي مشكلة رئيسية أثناء الحمل.

فيتامين B1 يعالج قضايا مختلفة

يساعد الثيامين أو فيتامين بـ1 في التكوين الصحي للجهاز العصبي المركزي في طفلك أثناء محاربة العديد من مشاكل ما قبل الولادة. يساعد أيضاً على التحكم في الشعور بالغثيان وغثيان الصباح خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل. من المهم أيضاً تحسين جودة حليب الثدي بعد الولادة.

ينظم مستويات ضغط الدم

ينظم البوتاسيوم في الشمام مستويات ضغط الدم المتقلبة خلال فترة الحمل.

مثالي للنساء الحوامل اللواتي يعانين من زيادة الوزن

يمكن أن يشكل الوزن الزائد أثناء الحمل خطراً كبيراً للإجهاض والولادة المبكرة وارتفاع ضغط الدم. السعرات الحرارية في الشمام لا تكاد تذكر، لذلك فهي بديل ممتاز للأطعمة الدهنية. وهو بديل خالٍ من الدهون والكوليسترول.

يساعد في الهضم

يساعد الكانتلوب في هضم الطعام. يساعدك على الابتعاد عن حرقة المعدة والحموضة وتكوين الغازات أو أي مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

4.هل هناك أي آثار جانبية لتناول الشمام أثناء الحمل؟

لا يسبب الشمام أي آثار جانبية أو حساسية إلا إذا كنت تستهلكين فاكهة ملوثة بالمبيدات.

السبب الوحيد «لابتعاد الفاكهة عند الحمل» هو بكتيريا الليستريا. في عام 2011. عانت الولايات المتحدة من تفشي الليستريا الرهيب، ووجد أنه كان مصدر العدوى.

هناك فرص لدخول البكتيريا إلى الفاكهة عند قطعها، ويمكن أن تبدأ العدوى عند النساء الحوامل. إذا تأثرت، يمكن أن تؤدي الليستريا إلى ولادة جنين ميت، والولادة المبكرة، والإجهاض.

5.طرق آمنة لاستهلاك الشمام

يجب غسل الفاكهة قبل تناولها. سيساعد في غسل الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام مثل داء الليستريا وداء المقوسات.

افركي واغسلي القشرة قبل قطع الفاكهة. اغسلي يديك أيضاً بعد التعامل مع الشمام. بمجرد تقطيعه، تناولي الفاكهة على الفور، وتجنبي التبريد لفترة طويلة.

يمكن أكل الشمام كما هو أو استخدامه في السلطات والحلويات والميلك شيك. فوائد الشمام كثيرة، ولكن يمكن أن تكون خطيرة. استشيري مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تضمين الفاكهة في نظامك الغذائي.