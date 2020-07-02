عبارات حب قوليها لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 03:55 مساءً - يكبر أطفالنا أمامنا بالرعاية والتربية وتقديم أفضل فرص التعليم لهم، وحماية صحتهم، كل هذه الخطوات لا تتم إلا بالحب، الذي تعبر عنه كل أم بمشاعرها ولمساتها على خصلات شعر ابنها أو ابنتها، وبما تقدمه من عطاء، لكن للتعبير بالكلام وقع آخر يربط الأم بطفلها بحبل سري جديد، فاصنعيه من خلال عبارات الحب التي اخنرناها لك..



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