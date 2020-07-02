6 نصائح لتجنب ظهور التجاعيد حول الفم.. اتبعيها

تعد التجاعيد حول الفم من المشاكل المزعجة التي غالباً ما تبدأ بالظهور مع التقدم قليلاً في العمر، وتؤثر بشكل سلبي على جاذبية البشرة. وفي موضوعنا اليوم المقدم سنشير إلى أبرز أسباب ظهور هذا النوع من التجاعيد، مع التوقف عند بعض النصائح الضرورية للحد والوقاية منها.

ما أسباب ظهور التجاعيد حول الفم؟

1- يعتبر التعرض المستمر لأشعة الشمس الحادة دون تطبيق كريم الوقاية من أبرز الأسباب التي تسهّل ظهور التجاعيد حول الفم، إذ تحفّز تكسير الكولاجين الضروري للحفاظ على شباب وجاذبية الجلد.

2- يشكّل التدخين بدوره أحد العوامل المؤدية إلى ظهور التجاعيد في وقت مبكر حول الفم. ويوثّر التدخين المبالغ سلبياً على عملية إنتاج الكولاجين ويبطئها بشكل ملحوظ، ما يحفّز وجود تشققات في طبقات الجلد الداخلية ويسهّل ظهور التجاعيد.

3- يؤدي الإمتناع عن شرب كمية كافية من الماء إضافة إلى العناية بالبشرة وخصوصاً تطبيق الكريم المرطب المناسب إلى جفافها بشكل ملحوظ، ما يعزّز إحتمال ظهور التجاعيد حول الفم بسرعة أكبر.

كيف تتفادين ظهور التجاعيد حول فمك؟

أولاً، احرصي على تطبيق الكريم الواقي من الشمس قبل خروجك من المنزل بغية حماية بشرتك من آثارها السلبية عليها، والتي تحفّز بدورها ظهور التجاعيد عليها.

ثانياً، إشربي كمية كافية من الماء لا تقلّ عن 8 أكواب يومياً، فللماء دور أساسيّ في الحفاظ على رطوبة البشرة وليونتها، ما يوفّر لها وقاية جيدة من التجاعيد وعلامات الجفاف والتقدم في السنّ.

ثالثاً، إعتني ببشرتك عبر تنظيفها وترطيبها يومياً مستخدمة الغسول والكريم المناسبين لنوعيتها، بغية الحفاظ على نضارتها وصحتها وحمايتها من آثار التعب والعوامل الخارخية التي قد تحفّز بدورها ظهور التجاعيد والشوائب.

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رابعاً، أقلعي تماماً عن التدخين إن كنت من المدخنات كي تتفادي تأثيره السلبي جداً على بشرتك، وحاولي في المقابل ممارسة الرياضة يومياً والتركيز على العادات الصحيّة والمفيدة لجسمك وبشرتك أيضاً.

خامساً، ركّزي على الأطعمة الصحية وخصوصاً الخضروات والفواكه الطازجة والغنية بالماء، إذ لها تأثير إيجابيّ جداً على صحة وشباب بشرتك.

سادساً، احصلي على قسط وافر من النوم لا يقلّ عن 8 ساعات يومياً، فللسهر تأثير سلبيّ على البشرة وغالباً ما يحفّز ظهور الهالات السوداء إضافة إلى التجاعيد وعلامات التعب والتقدم في العمر.

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