طريقة عمل افضل صنفرة للوجه بخلطات سهلة التحضير

إن كنت تبحثين عن طريقة عمل افضل صنفرة للوجه عبر تطبيق خلطات طبيعية للوجه، فإن وجدت لك الحل مع مكونات بسيطة متوافرة في كل منزل.



1- زيت شجرة الشاي:

يعتبر زيت شجرة الشاي من أفضل المكونات واكثرها فعالية في مجال العناية بالبشرة. فهو يحتوي على مضادات الاكسدة التي تساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد، الى جانب احتوائه على مضادات البكتيريا التي تقتل الميكروبات التي يمكن أن تؤذي البشرة. كل ما عليك فعله، هو تدليك بشرتك مرتين في اليوم بزيت شجرة الشاي بحركات دائرية واتركيه على بشرتك بدون ان تغسليه.



2- الالوفيرا:

يعتبر الالوفيرا الافضل في مجال العناية بالبشرة، فهو يساعد في استعادة نضارتها وجمالها والتخلص من الشوائب. لذلك، ننصحك بان تخلطي ملعقتين من جل الالوفيرا مع ملعقة من العسل وملعقة من ماء الورد ودلكي بشرتك بالمزيج بحركات دائرية واتركيه لمدة نصف ساعة قبل ان تشطفيه بالماء الفاتر.

3- زيت الخروع:

زيت الخروع غالباً ما يدخل في اطار العناية بالشعر، الا انه يمكن ان يكون مفيداً لصحة بشرتك واعادة نضارتها. لذلك، يمكنك ان تقومي بمزج ملعقة من زيت الخروع مع ملعقة من ماء الورد وملعقة من العسل، ودلكي بشرتك بالمزيج بحركات دائرية واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل ان تشطفيه بالماء الفاتر.

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4- البابونج:

هو ايضاً من المكونات السحري في مجال تنعيم البشرة واستعادة نضارتها. وهويعمل كمضاد للبكتيريا ومضاد للاكسدة وموازن لزيوت البشرة. لتطبيقه ضعي كمية من ازهار البابونج في كوب من المغلي واتركيه لمدة نصف ساعة ثم بواسطة قطعة من القطن قومي بمسح وجهك بالمزيج بحركات دائرية. اتركيه على وجهك حتى يجف تماماً ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

5- الاناناس والبابايا:

هذا المزيج بين هاتين الفاكهتين الاستوائيتين يمنحك نتائج سحرية وفعالة على بشرتك من الاستعمال الاول. لتحضير هذا المزيج اخلطي نصف كوب من فاكهة البابايا مع كوب من الانانس وملعقتين من العسل. ضعيها في الخلاط الكهربائ، ثم قومي بتدليك بشرتك بالمزيج واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل ان تشطفيه بالماء الفاتر.

إذاً، مع هذه الخلطات البسيطة والفعالة ستتمكنين من الحصول على بشرة خالية من الشوائب، الا انه قبل تطبيق الماسكات ننصحك بالحرص على تقشير البشرة من اجل تنظيف المسامات بعمق.

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