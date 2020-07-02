طريقة تفتيح البشرة من الداخل بخلطات سهلة التحضير

ستقدم لك طريقة تفتيح البشرة من الداخل بخلطات طبيعية سهلة التحضير تعيد اليك نضارة بشرتك وجمالها لتتألقي في إطلالة خالية من الشوائب.



ان روتين العناية بالبشرة هو اساسي في إطار التخلص من الشوائب التي يمكن ان تعاني منها، وبالتالي ان الاعتماد على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة من الداخل

خلطة البطاطا الحلوة:

هذه الخلطة ستساعدك على تبييض البشرة وتفتيحها اضافة الى قدرتها على شد البشرة والتخلص من تجاعيدها.

قومي ببشر حبة من البطاطا الحلوة و اضيفي اليها ملعقتين من الحليب السائل.

طبقي المزيج على البشرة بحركات دائرية.

اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة بذور الكتان:

هي من أفضل الخلطات على الاطلاق لتبييض البشرة اضافة الى قدرتها على التخلص من البقع الداكنة.

انقعي بذور الكتان في الماء الدافئ لليلة كاملة.

اطحني البذور في الصباح و اضيفي اليها ملعقتين من العسل.

طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

خلطة الجزر:

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يمتلك الجزر الكثير من الفوائد الصحية الا انه يمكن ان يكون مكوناً فعالاً للعناية بالبشرة وتفتيحها.

قومي ببشر حبة من الجزر واضيفي اليها ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون.

طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

خلطة الزبادي:

الزبادي يتغلغل في البشرة ليعمل على تطهيرها وتنظيفها بعمق وبالتالي التخلص من البقع وتوحيد لونها.

اخلطي ملعقة من الزبادي مع ملعقة من ماء الورد.

وزعي المزيج على بشرتك ودلكيه بحركات دائرية.

اتركي المزيج لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

إذاً، بهذه الخلطات ستتمكنين من تفتيح البشرة من الداخل،

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