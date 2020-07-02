طريقة اغلاق مسامات الانف بنصائح سهلة وبسيطة

إن كنت تتساءلين بشأن طريقة اغلاق مسامات الانف، اخترت لك هذه المجموعة من الخلطات الطبيعية الفعالة التي تخلصك من هذه المشكلة نهائيا.

ان التخلص من مسامات الوجه يحتاج إلى عناية خاصة، وكذلك مسامات الانف والرؤوس السوداء، من هنا اخترنا لك هذه المجموعة من الخلطات الفعالة.

خلطة خل التفاح:

خل التفاح يمتلك الكثير من الفوائد على البشرة ومنها قدرته على التخلص من مسامات الأنف.

امزجي كمية متساوية من خل التفاح مع الماء الفاتر.

اغمسي قطعة من القطن في المزيج.

امسحي انفك بالقطنة واتركي المزيج حتى يجف.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

خلطة صودا الخبز:

خلطة صودا الخبز تساعدك على تبييض وتفتيح البشرة، اضافة الى قدرتها على التخلص من مسامات الأنف.

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امزجي ملعقتين من صودا الخبز مع ملعقة من الملح وملعقتين من الماء الفاتر.

بواسطة فرشاة اسنان، غمسيها بالمزيج وقومي بتدليك انفك لبضع دقائق.

اتركي المزيج على الأنف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة الطماطم:

الطماطم يساعدك على التخلص من الرؤوس السوداء وتضييق المسامات الواسعة في الأنف.

امزجي خمس ملاعق من عصير الطماطم مع ملعقتين صغيرتين من العسل الدافئ.

طبقي المزيج على الأنف ودلكيه بحركات دائرية.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

إذاً، مع هذه الخلطات ستتمكنين من علاجات مسامات الانف،

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