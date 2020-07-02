صحة ورشاقة

تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في ليبيا

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 50 إصابة جديدة أمس بالفيروس التاجي في مختلف أرجاء البلاد.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بعدوى الفيروس التاجي في البلاد إلى 874 حالة، فيما تعافت 223 حالة، وتوفى 25 شخصا بالوباء.

وأفادت بيانات المركز الليبي المختص بأن الإصابات الجديدة سُجل أكبرها في مدن سبها في الجنوب الغربي، تليها مدينة مصراتة إلى الشرق من العاصمة، ثم طرابلس.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض إن الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي المستجد، تشمل 15 حالة أصلية، و27 لمخالطين، و8 لعائدين من الخارج.

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