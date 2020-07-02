دراسات توضح مدى ارتباط فيروس كورونا بفقدان الشم أو التذوق

أبرزت دراسة أجريت على المرضى الذين أصيبوا بفيروس Covid-19 الأخيرة في بكين، كيف أثر على حاسة التذوق والشم.

ووفقا لتقرير الجريدة الصينية " scmp" ، فمن بين 256 حالة مصابة بـ Covid-19 في أحدث تفشي للمرض بدأ في 11 يونيو في بكين ، أفاد 33 شخصًا أنهم فقدوا حاسة الشم، أى 13 %.

وقال وو غوان ، نائب رئيس مستشفى بكين ديتان ، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن 21 شخصا آخر ، أو 8 % ، قالوا إن حاسة التذوق لديهم قد تأثرت.

كان فقدان حاسة الشم أو الذوق معروفًا بالفعل بأنه أحد أعراض المرض ، ووجدت دراسة دولية نشرت هذا الشهر أن 32 %من المرضى في الصين ، و 69 % من الحالات في ألمانيا ، و 49 % في فرنسا قد أبلغوا هذه الظاهرة.

اعتمد البحث المنشور في مجلة طب الأنف والأذن والحنجرة - جراحة الرأس والرقبة، على دراسة أجريت على 394 مريضًا - 239 من الصين و 39 من ألمانيا و 116 من فرنسا، وفي جميع البلدان التي شملتها الدراسة ، أبلغ ما مجموعه 41 %، أو 161 مريضًا ، عن فقدان الشم أو الطعم.

"قد يمثل الخلل الشمي / أو الذوقي في وقت مبكر أو قد يكون العرض الوحيد لعدوى -CoV-2 لدى كل من البالغين والأطفال.

قد تكون بمثابة معايير فحص مهمة" للمرضى الذين ظهرت عليهم أعراض قليلة أو لم تظهر عليهم أي أعراض أخرى و "فاتتهم إجراءات الفحص الأخرى".

أوصى الباحثون بإضافة الأسئلة المتعلقة بتغييرات الطعم والرائحة، إلى إجراءات الفحص الروتينية للمساعدة في تحديد هؤلاء المرضى قبل المزيد من انتقال المرض.و ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بالفعل أن هذه أعراض يجب الانتباه لها.

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وقال لو هونغتشو ، من مركز شنغهاي للصحة العامة ، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة ، إن التناقض بين الأعداد المتأثرة في بلدان مختلفة ربما يرجع إلى طفرات مختلفة في الفيروس ، أو اختلافات في التركيب الجيني للأشخاص.

وتشمل الأعراض الأخرى لـ Covid-19 ، الحمى والسعال والتعب وآلام الحلق والإسهال ، لكن الأمر استغرق بعض الوقت قبل تحديد فقدان الطعم والرائحة كأعراض.

تم تجاهله بشكل عام بين المرضى في ووهان ، حيث تم الإبلاغ عن الوباء لأول مرة "لأنه في ذلك الوقت ، كان الوضع أكثر خطورة من الحالة الحالية في بكين، وأظهر العديد من الأشخاص أعراضًا مهددة للحياة مثل صعوبة في التنفس وحمى شديدة للغاية".

وقال وانغ جوي تشيانغ ، مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى جامعة بكين الأول ، إنه لا داعي للقلق بشأن فقدان الرائحة أو الذوق لأنها يجب أن تعود مع تعافي الناس من المرض.

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