دراسة تؤكد ممارسة الرياضة أثناء الحمل تحسن من لبن الثدى

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة أثناء الحمل يزيد من مركب في حليب الثدي يمكن أن يقلل من مخاطر الطفل مدى الحياة لأمراض القلب والسكري والسمنة وغيرها من الأمراض، وأظهرت الأبحاث أن الأمهات اللواتي يمارسن الرياضة قبل وأثناء الحمل ينقلن الحماية ضد ضعف التمثيل الغذائي للجلوكوز، وانخفاض وظائف القلب والأوعية الدموية، والسمنة.

وبحسب موقع "هيلث لاين" قالت كريستين ستانفورد، أستاذ مشارك في علم وظائف الأعضاء وبيولوجيا الخلية في جامعة ولاية أوهايو، أن الباحثون يعتقدون أن مركب في حليب الثدي هو oligosaccharide 3′-sialyllactose (المعروف باسم 3'-SL أو 3'SL) ، هو ما يحمي الرضع .

من المرجح أن يتم تصنيع 3’SL فقط في الغدة الثديية وفقط أثناء الرضاعة.

وأضافت "لسنا متأكدين من كيفية تسبب التمارين الرياضية في زيادة مركب 3SL".

وتسلط دراسة كريستين ستانفورد، المنشورة في Nature Metabolism، الضوء على الأبحاث حول الفئران والبشر

قام الباحثون بإطعام الفئران حليبًا من فئران كانت نشطة خلال فترة حملهم وتتبعت الفئران لمدة عام بعد فترة الرضاعة.

قالت ستانفورد: "مجرد استكمال مركب 3’SL أدى إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، وخفض كتلة الدهون، وخفض وزن الجسم في الذكور، وساعد في الحفاظ على وظيفة القلب عند ذرية الإناث".

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون أن الفئران التي تم إطعامها 3SSL خلال فترة الرضاعة ووضعها على نظام غذائي عالي الدهون محمية من الآثار الضارة لنظام غذائي عالي الدهون.

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استكشاف حليب الثدي البشري

في البشر، قام الفريق بفحص حوالي 150 امرأة حامل وبعد الولادة يرتدين أجهزة تتبع النشاط.

اكتشفوا أن النساء اللواتي يخطون خطوات أكثر في اليوم لديهن كميات أعلى من 3’SL.

قالت ستانفورد: "قمنا بقياس 3 لترات لكل لتر في اللبن بعد شهرين من الولادة ولا يزال مرتبطًا بالخطوات يوميًا والنشاط أثناء الحمل".

وأضافت أن المستويات الأعلى من 3’SL لم تكن مرتبطة بالضرورة بكثافة التمرين، لذا حتى التمرين المعتدل ، مثل المشي اليومي ، يكفي لجني الفوائد

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