دراسة تكشف السر وراء التدهور المعرفى لدى مرضى الزهايمر

أفاد العلماء أن تراكم الحديد في الطبقة الخارجية من الدماغ يمكن أن يؤدي إلى تدهور عقلي لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، حيث أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على مدار 17 عامًا أن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر لديهم مستويات أعلى من الحديد في بعض مناطق الدماغ ، بما في ذلك المادة الرمادية العميقة والفصوص الصدغية والقشرة الحديثة ،من أولئك في نفس العمر دون المرض.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، ترتبط تركيزات الحديد ببروتين رئيسي يعرف باسم أميلويد بيتا ، يتجمع في خلايا الدماغ وحولها ويسبب مرض الزهايمر، وتشير النتائج إلى أن الأدوية التي تقلل من عبء الحديد في الدماغ والمعروفة باسم المخلّبات ، يمكن أن يكون لها دور محتمل في علاج مرض الزهايمر.

قال الأستاذ المشارك رينهولد شميت ، المؤلف المشارك في جامعة غراتس الطبية في النمسا: "تقدم دراستنا دعمًا لفرضية التوازن الحديدي في مرض الزهايمر وتشير إلى أن استخدام مخالب الحديد في التجارب السريرية قد يكون هدف علاج واعد".

"يمكن استخدام رسم خرائط الحديد المستند إلى التصوير بالرنين المغناطيسي كمؤشر حيوي للتنبؤ بمرض الزهايمر وكأداة لرصد استجابة العلاج في الدراسات العلاجية.، فمرض الزهايمر هو نوع متدهور من الخرف يضعف الذاكرة ويدمر وظائف الدماغ الأخرى.

لا يوجد علاج ، على الرغم من أنه يعتقد أن بعض العلاجات تبطئ التقدم ويمكن للأدوية أن تساعد في تخفيف بعض الأعراض.

وتقول هيئة الخدمات الصحية بانجلترا ، إن العلاجات النفسية مثل علاج التحفيز المعرفي قد تقدم أيضًا للمرضى لدعم ذاكرتهم ومهارات حل المشكلات والقدرة اللغوية،

ويحدث مرض الزهايمر بسبب تراكم البروتينات بشكل غير طبيعي في خلايا الدماغ وحولها.

ربط بحث سابق مستويات عالية بشكل غير طبيعي من الحديد في الدماغ بمرض الزهايمر، تم الإبلاغ عن مستويات عالية من الحديد لأول مرة في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر في عام 1953 ، وفقًا لجمعية الزهايمر في المملكة المتحدة.

تم الإبلاغ عن تراكم غير طبيعي للحديد في العديد من الاضطرابات العصبية التنكسية ، ولكن من غير الواضح ما إذا كان ترسب الحديد المتزايد يساهم في تطور هذه الأمراض أو تأثير ثانوي أو منتج ثانوي.

حددت الدراسات السابقة أن تراكم الحديد يرتبط ببيت أميلويد - البروتين الذي يتجمع معًا في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

تشكل هذه الكتل "لويحات" تتجمع بين الخلايا العصبية ، والمعروفة باسم الخلايا العصبية ، وتعطل وظيفة الخلية.

تم العثور على ارتباطات أيضًا بين الحديد والتشابك الليفي العصبي - تراكم غير طبيعي لبروتين يسمى تاو الذي يتجمع داخل الخلايا العصبية، هذه التشابك تمنع نظام نقل الخلايا العصبية ، مما يضر بالاتصال بين الخلايا العصبية.

Advertisements

من المعروف أن هياكل المادة الرمادية العميقة للمرضى المصابين بمرض الزهايمر تحتوي على تركيزات أعلى من حديد الدماغ.

المادة الرمادية في الدماغ مرتفعة في أجسام الخلايا العصبية وتلعب دورًا رئيسيًا في الجهاز العصبي المركزي.

ولكن لا يُعرف إلا القليل عن القشرة المخية الحديثة ، وهي الطبقة الخارجية المحززة بشدة من الدماغ والتي تشارك في اللغة والفكر الواعي ووظائف مهمة أخرى.

لذلك أجرى الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي لـ 200 شخص - نصفهم مصاب بمرض الزهايمر، من بين 100 مشارك مصاب بمرض الزهايمر ، خضع 56 منهم لاختبار نفسي عصبي لاحق ومتابعة تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ بعد 17 شهرًا ، في المتوسط.

يسمح التصوير بالرنين المغناطيسي للعلماء بإنشاء خريطة لحديد الدماغ ، وتحديد مستويات الحديد في أجزاء من الدماغ، وتشمل هذه الفصوص الصدغية - الموجودة في الجزء السفلي من الدماغ والحيوية للاتصال - والفصوص القذالية في الجزء الخلفي من الرأس ، والتي تساعد في المعالجة البصرية.

قال البروفيسور شميدت: "وجدنا مؤشرات على ارتفاع ترسب الحديد في المادة الرمادية العميقة والقشرة الجديدة الكلية ، وإقليميا في الفص الصدغي والقذالي ، في مرضى الزهايمر مقارنة مع الأفراد الأصحاء."

"كل هذه النتائج تتوافق مع الرأي القائل بأن تركيزات عالية من الحديد تعزز بشكل كبير ترسب بيتا أميلويد والسمية العصبية في مرض الزهايمر، ارتبط تراكم الحديد في الدماغ بالتدهور المعرفي بغض النظر عن فقدان حجم الدماغ، يرتبط مرض الزهايمر بارتفاع معدلات فقدان أنسجة المخ عن الشيخوخة الطبيعية.

وجد الفريق أيضًا تغيرات في مستويات الحديد بمرور الوقت في الفص الصدغي المرتبط بالتدهور المعرفي لدى الأفراد المصابين بمرض الزهايمر، يشير ضعف استقرار الحديد للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر إلى أن مخالب الحديد في التجارب السريرية قد تكون علاجًا واعدًا

قد يهمك أيضا:

علماء يبتكرون خلايا عصبية صناعية لعلاج مرض الزهايمر

دراسة تؤكد أن إصابتك بالتهاب الأمعاء يجعلك أكثر عرضة للخرف والزهايمر