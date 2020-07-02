تعرف على أهم وأبرز فوائد تناول السماق على صحة جسمك

هناك العديد من أنواع التوابل التى تستخدم فى اعداد الاكلات المختلفة ، ويعتبر السماق واحد من اشهر هذه الأنواع حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض.

وحسب ما ذكره موقع healthbenefitstimes فأن للسماق فوائد عديدة وهى

فوائد تناول السماق على صحة الجسم

1:عشب السماق مفيد في علاج الاضطرابات الهضمية الشائعة ، بما في ذلك اضطراب المعدة ، ارتجاع الأحماض ، الإمساك ، أعراض الحمى ، وحركات الأمعاء غير المنتظمة، حيث تحتوي على كل من التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة.

2:أظهرت بعض الدراسات أن نبات السماق له خصائص مضادة للسرطان، حيث يحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالاورام.

3:السماق لديه مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الخلايا السيئة التي تضر الخلايا السليمة. وفقًا لدراسة علمية ، فإن مضادات الأكسدة تحارب الخلايا السيئة المسؤولة عن أمراض القلب والشيخوخة المبكرة واضطرابات المعدة والعديد من الأحداث السلبية الأخرى.

4:عصير السماق ، شاي السماق ، لحاء السماق يستخدم تقليديا لعلاج أمراض النساء، يتم تطبيق السماق أيضًا خارجيًا في الإفرازات المهبلية الشديدة، ويزيد حليب الأم ويساعد في علاج اضطرابات الدورة الشهرية ، والتقلصات.

5:أظهرت الأبحاث أن نبات السماق فعال في علاج مرض السكري والسمنة. وفقًا لنتائج المختبر ، يساعد السماق ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية جدًا ، على تقليل مستويات الكوليسترول وسكر الدم.

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6:من المعروف أن السماق يحتوي على مركبات تحدث بشكل طبيعي مع أنشطة مضادة للميكروبات، ويعمل على طرد الجراثيم والسموم من الجسم.

7:فقدان العظام ، أو هشاشة العظام ، حالة شائعة يعتبرها ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور ، بسبب فقدان كتلة العظام يزداد خطر فقدان العظام بشكل تدريجي مع تقدم العمر ، وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من 25 ٪ من النساء فوق سن 65 يعانون من هذه الظاهرة في الرقبة والعمود الفقري القطني. على الرغم من محدودية البحث في التأثيرات المحتملة للسماق على صحة العظام ، وجدت إحدى الدراسات بعض النتائج الواعدة والمشجعة.

8:إذا كنت تعاني من آلام عضلية مزمنة ، يمكن أن يساعد السماق في خزانة التوابل في علاج المشكلة ، حيث كشفت دراسة أجريت في جامعة المنصورة أن عصير السماق ، الذي يمكن تخميره من السماق ، يمكن أن يساعد في تقليل آلام العضلات أثناء ممارسة التمارين الهوائية لدى البالغين الأصحاء..

وذلك بفضل المحتوى السميك الغني بمضادات الأكسدة ، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الالتهاب وبالتالي توفير راحة إضافية من الألم. تظهر الدراسات التي أجريت في عام 2009 أن الالتهاب لا يساهم فقط في تطور أمراض مختلفة ، ويلعب دورًا رئيسيًا في تطور أمراض المناعة الذاتية - موت الخلايا وتدمير الأنسجة في الجسم في مناطق مختلفة ، ولكنه يساهم أيضًا في الشعور بالقوة.

9:تم استخدام عشبة السماق على نطاق واسع لعلاج مشاكل الصدر والجهاز التنفسي، وتشمل هذه السعال واحتقان الصدر والتهاب الشعب الهوائية.

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