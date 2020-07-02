تعرف على الطرق المختلفه لعلاج حرقة المعدة

حرقة المعدة من المشاكل الصحية الأكثر إزعاجا لما تسببه من شعور بالألم والضيق وعدم الراحة ويتسبب يتبعها إحساس حارق في الصدر والحلق، قد يكون ذلك يكون ناتجًا عن الأطعمة التي يتناولها الشخص، خاصة الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الحمضية، أو نتيجة الإصابه بارتجاع المريء وهي حالة مزمنة لها العديد من الأسباب المحتملة.

ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك عدك طرق تساعد في علاج حرقة المعدة وهناك بعض النصائح السريعة للتخلص من الحموضة المعوية أهمها:

ارتداء ملابس فضفاضة، الوقوف مستقيما، رفع الجزء العلوي من الجسم، خلط صودا الخبز مع الماء، تناول الزنجبيل، تناول مكملات عرق السوس، تناول خل التفاح، مضغ اللبان ، الابتعاد عن دخان السجائر

طرق علاج حرقة المعدة

ارتداء ملابس فضفاضة

تحدث حرقة المعدة عندما ترتفع محتويات المعده إلى المريء ، حيث يمكن لأحماض المعدة حرق الأنسجة،في بعض الحالات قد بكون سبب الإصابة بنوبة من حرقة المعدة لأن الملابس الضيقة تضغط على المعده، وهو ما يتطلب ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة.

الوقوف مستقميا

يمكن أن تساهم وضعية الجلوس أو الوقوف أيضا في علاج حرقة المعدة إذا كنت جالسًا أو مستلقيًا ، فحاول الوقوف إذا كنت واقفاً بالفعل ، فحاول الوقوف بشكل أكثر استقامة، يضع الوضع المستقيم ضغطًا أقل على العضلة العاصرة المريئية السفلية وهي حلقة من العضلات التي تساعد على منع حمض المعدة من الصعود إلى المريء.

ارفع الجزء العلوي من الجسم

الاستلقاء يمكن أن يجعل حرقة المعدة أسوأ ، وعند النوم ليلا يمكن وضع وسادة لرفع الجزء العلوي من الجسم.

خلط صودا الخبز مع الماء

يمكن أن تهدئ صودا الخبز بعض نوبات حرقة المعدة عن طريق تحييد حمض المعدة، للقيام بذلك، قم بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء وشربها ببطء في الواقع، يجب أن تشرب كل شيء ببطء عندما يكون لديك حرقة في المعدة.

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تناول الزنجبيل

تم استخدام الزنجبيل كعلاج شعبي لحرقة المعدة لعدة قرون يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف الغثيان ، لذلك يعتقد البعض أنه قد يكون من المفيد تجربة حرقة المعدة أيضًا.

تناول مكملات عرق السوس

جذر عرق السوس هو علاج شعبي آخر تم استخدامه لعلاج حرقة المعدة يعتقد أنه قد يساعد في زيادة الطلاء المخاطي لبطانة المريء ، والتي قد تحمي المريء من التلف الناجم عن حمض المعدة.

تناول خل التفاح

خل التفاح هو علاج منزلي آخر يستخدمه بعض الأشخاص لعلاج حرقة المعدة ، معتقدين أنه قد يحيد حمض المعدة، وشرب خل التفاح المخفف بعد تناول الوجبة قد يساعد في تخفيف حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.

مضغ اللبان

مضغ اللبان لمدة نصف ساعة بعد الوجبات قد يساعد أيضًا في تقليل حرقة المعدة، فمضغ العلكة يحفز إنتاج اللعاب والبلع قد يساعد ذلك في تخفيف وإزالة حمض المعدة من المريء

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