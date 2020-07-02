اسباب غازات البطن في الليل وطرق تجنبها

غازات البطن من المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وقد يشعر البعض بزيادة غازات البطن في الليل أكثر من الصباح، في هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة غازات البطن في الليل وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

اسباب غازات البطن في الليل

اسباب غازات البطن في الليل عديدة وهناك 3 أسباب شائعة هي:

وجبة عشاء ثقيلة ومليئة بالدهون

تراكم الغازات هو عملية طبيعية يقوم بها الجسم، والبكتيريا الصحية التي تعيش فى الأمعاء، والتي تساعدنا على هضم الطعام ، تنتج الغاز على مدار اليوم في الجهاز الهضمي تمتص بعض الغازات بواسطة البكتيريا، بينما تتم إزالة البعض الآخر من الجسم من خلال الريح والتجشؤ.

تكثف عملية إنتاج الغاز على وجه التحديد بعد تناول وجبة ثقيلة، لذا ، إذا كان العشاء هو أكبر وجبة في يومك ، فقد تشعر بكثرة الغازات في الليل.

ما تناولته في الست ساعات قبل النوم

حتى إذا تناولت العشاء في الليل، فإن تراكم الغازات طوال اليوم يجعلك تشعر بالانتفاخ في الليل تستغرق بكتيريا الأمعاء السليمة حوالي 6 ساعات لهضم الطعام تمامًا لذا قد تشعر بالضعف حتى بسبب ما تناولته من طعام في الساعات الست الماضية، بما في ذلك غدائك.

الطعام الغني بالألياف

يمكن أن يكون الطعام عالي الألياف هو السبب وراء ذلك، فالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، تستغرق وقتًا في الهضم وتجعلك تشعر بالانتفاخ.

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تعد الفاصوليا والبازلاء والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مثالًا شائعًا على الأطعمة الغنية بالألياف.

مثل هذه الأنواع من الأطعمة مهمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لدينا، ولكن الحقيقة الأخرى هي أن جسمنا لا يكسر الألياف ونعتمد فقط على بكتيريا الأمعاء للقيام بهذه المهمة

طرق تجنب غازات البطن في الليل

-المشي لمدة 20 دقيقة قبل الذهاب إلى الفراش

- اشرب كمية كافية من الماء لهضم الأطعمة وامتصاص أفضل للمغذيات.

ضع مسافة بين وقت وجباتك: يجب ألا تكون الفجوة بين وجباتك أكثر من اللازم هذا يزيد من تراكم الغازات في الجهاز الهضمي تناول شيئًا خفيفاً بين وجباتك لمنع ذلك.

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