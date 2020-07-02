علاج بديل عن زراعتها.. سائل صناعي يحل مشكلة ثقوب القرنية

وحتى الآن، يتم إغلاق القرنية المثقبة للمرضى في قوائم الانتظار بغراء طبي يسمى «سيانو أكريليت»، لكن هذا ليس سوى حل قصير الأجل؛ لأنه غالباً ما يتم تحمله بشكل سيئ في العين؛ مما يجعل عملية الزرع ضرورية.

وبسبب النقص الحاد في أنحاء العالم بالقرنيات المتاحة للزرع، يكتسب اختراع مادة «LiQD» لفريق بحثي من جامعة مونتريال الكندية أهمية كبيرة، حيث يساعد هذا الاختراع الذي تم الإعلان عنه في العدد الأخير من دورية «ساينس أدفانسيس» على تجديد أنسجة القرنية.

ومادة «LiQD» هي هيدروجيل سائل صناعي ومتوافق حيوياً يلتصق سريعاً داخل أنسجة القرنية، ويعزز تجددها، وبالتالي علاج ثقوب القرنية دون الحاجة إلى الزرع.

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وتشتمل هذه المادة على مواد «ببتيدات» قصيرة تشبه الكولاجين مترافقة مع «بولي إيثيلين جليكول» وممزوجة بـ«الفيبرينوجين» لتعزيز الالتصاق داخل عيوب الأنسجة، ويحدث ذلك بشكل تلقائي عند درجة حرارة الجسم خلال 5 دقائق.

وأجرى الفريق البحثي تجربة على ثلاثة أرانب بيضاء نيوزيلندية تم تثقيبها ثم استخدام العلاج الجديد معها، وخضعت الأرانب لتقييم المتابعة السريرية، وأظهرت استجابتها بشكل كبير للعلاج، ثم تم قتل الأرانب بالموت الرحيم، وتم استئصال القرنية من جميع العيون، ثم فحصها للتأكد من قدرة العلاج على علاج ثقوب القرنية. ويتميز هذا الاختراع، بأنه يمكن تطبيقه سريرياً في العيادات الخارجية بدلاً من غرف العمليات؛ مما يقلل من تكاليف الرعاية الصحية.

وتقول ماي غريفيث، الباحثة الرئيسية بالدراسة، في تقرير نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني لجامعة مونتريال «هذه أنباء طيبة لكثير من المرضى غير القادرين على إجراء هذه العملية بسبب النقص الحاد في أنحاء العالم في القرنيات المتاحة لإجراء عملية النقل، كما أنه يتيح لهم الاحتفاظ بهذه الثروة الثمينة».