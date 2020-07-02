تعرف على أفضل وأسوأ أنواع الكمامات فى زمن كورونا

تظهر إحدى الدراسات أن الأقنعة المجهزة بشكل جيد والأغطية المصنوعة من طبقات نسيج متعددة هي أفضل التصميمات لوقف انتشار الفيروس التاجي ، حيث قام باحثون من جامعة فلوريدا أتلانتيك بفحص مواد وتصميمات مختلفة للعثور على أفضل خيار لإبطاء انتشار القطيرات الحاملة للفيروس.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، يتم انتشار قطرات الرذاذ عندما يعاني شخص من السعال أو العطس ،وان الأقنعه المطوية بشكل فضفاض والكمامة على شكل الباندانا هي الأسوأ.

وفقًا للباحثين ، يرجع ذلك إلى أن هذه التصميمات توفر الحد الأدنى من قدرة التوقف لقطرات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تنتشر حتى 8 أقدام في حالة عدم إعاقتها

وجدوا ان القناع المصنوع على غرار باندانا يمكن أن يوقف القطرات من الذهاب إلى أكثر من 3 أقدام ولكن القناعً المصنوع من القماش القطني يستطيع ان يوقف القطرات عند 2.5 بوصة.

وأوضح فريق فلوريدا أن العامل الممرض المسؤول عن COVID-19 موجود بشكل أساسي في قطرات الجهاز التنفسي التي يطردها الأفراد المصابون أثناء السعال أو العطس أو حتى التحدث والتنفس، يفسر هذا الأساس المنطقي للحكومات في التوصية بتغطية الوجه - للحد من خطر انتقال العدوى من الأفراد المصابين إلى الأصحاء.

تزداد الحالة سوءًا للعطس عندما يصل حجم القطرات المصابة بالفيروس إلى 12 قدمًا في 50 ثانية فقط، ومع ذلك ، يتم تقليل هذا بشكل كبير مع ارتداء القناع، وكانت المقارنة هى

1:الاقنعه على شكل باندانا ، تنقل الفيروسات ثلاثة أقدام .

2:استخدام المنديل القطني المطوي ، ينقل الفيروس1 قدم بمعدل 3 بوصات.

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3:قطرات السعال قطعت 2.5 بوصة فقط عندما غطتها قناع قطني مبطن مخيط.

4:مع القناع المخروطي ، انتقلت القطرات حوالي ثماني بوصات.

لقد اختبروا مجموعة من الأقنعة المتاحة بسهولة لعامة الناس ، والتي لا تستنفد أقنعة طبية وأجهزة التنفس التي تعتبر حيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وشمل ذلك غطاءًا على طراز باندانا أحادي الطبقة ، وقناعًا محليًا مخيطًا باستخدام طبقتين من نسيج اللحف القطني وأقنعة مخروطية غير معقمة، من خلال وضع هذه الأقنعة المختلفة ، تمكنوا من رسم مسارات القطرات وإظهار مدى اختلاف أدائهم.

أظهرت النتائج أن أقنعة الوجه المطوية بشكل فضفاض وأغطية على غرار باندانا توفر الحد الأدنى من قدرة التوقف لأصغر قطرات الجهاز التنفسي، في حين أثبتت الأقنعة المصنوعة جيدًا والمجهزة مع طبقات متعددة من نسيج اللحف وأقنعة المخروط الجاهزة ، أنها الأكثر فعالية

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