شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة قياس حرارة الأذن أكثر دقة وأفضل لاستخدامها فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتار البعض في أفضل طريقة لقياس درجة الحرارة في المنزل وأي طريقة هي الأكثر دقة هل عن طريق الفم أو الجبهة أو المستقيم ، وكثير من الأطباء يؤكدون إن قراءة درجة حرارة الجسم الأكثر دقة، والتي غالبًا ما تستخدم في وحدات العناية المركزة، تأتي من استخدام مقياس حرارة المستقيم أو موازين الحرارة الشرجية لأنه يقيس داخل الجسم بدلاً من المحيط الخارجي، ولكن هذه الطريقة ليست الأفضل في المنزل في هذا التقرير نتعرف على أفضل طريقة لقياس حرارتك بدقة وأنت بالمنزل.

ووفقاً لجريدة "دايلي ميل" فإنه من غير المحتمل أن تستخدم مقياس حرارة المستقيم في المنزل، فإن الخيار الأفضل التالي هو في الأذن، والذي يقيس درجة حرارة الغشاء الطبلي (طبلة الأذن).

تتشارك طبلة الأذن نفس إمدادات الدم في منطقة ما تحت المهاد بالمخ، لذا فهي تعطي فكرة جيدة عما يحدث داخليًا.

وعند الإصابة بالعدوى ترتفع درجة الحرارة كجزء من استجابتنا المناعية لقتل أي فيروس ويحدث هذا الارتفاع بواسطة الرواسب الكيميائية التي تطلقها الخلايا المناعية التي تنتقل إلى منطقة ما تحت المهاد، وهي جزء من الدماغ يتحكم في درجة الحرارة، مما يطلب منها زيادة الحرارة داخل جسمك- المعروفة باسم درجة الحرارة الأساسية.

كيف تعمل موازين حرارة الأذن ؟

تستخدم موازين حرارة الأذن ضوء الأشعة تحت الحمراء لقياس الطاقة الخارجة من طبلة الأذن.

ووجدت دراسة أجريت في تركيا أنك يجب لا تختبر درجة حرارة الأذن إذا كنت مستلقيًا عليها، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى قراءات أعلى إذا كانت الأذن دافئة.

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استخدم الأذن الأخرى بدلاً من ذلك- ثم التزم بهذه الأذن عند القياس طوال اليوم للحصول على التقييم الأكثر دقة للتغيرات في درجة حرارة الجسم.

لا ينبغي استخدام موازين الحرارة في الأذن إذا كنت مصابًا بعدوى في الأذن ، لأن الأذن ستكون ساخنة بالفعل بسبب الالتهاب.

إذا كان عليك استخدام مقياس حرارة فموي، فتجنب استخدامه في غضون 20 إلى 30 دقيقة من تناول مشروب ساخن أو بارد أو طعام أو ممارسة الرياضة أو التدخين لأن كل هذه يمكن أن ترفع درجة الحرارة مؤقتًا في الفم ، وفي حالة ممارسة الرياضة ، في جميع أنحاء الجسم.

اترك مقياس الحرارة تحت اللسان لمدة دقيقة أو دقيقتين، وحاول أن تبقى ساكنًا للحصول على القراءة الأكثر دقة".

إذا كان يتعين عليك قياس درجة الحرارة تحت الذراع ، فقم بإضافة 1 درجة مئوية للحصول على قراءة أكثر دقة.