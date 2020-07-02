فوائد مدهشة لفيتامين "د" في فقدان الوزن تعرف عليها

يعد الفيتامين الملقب بـ"فيتامين أشعة الشمس" لقدرة الجسم على امتصاصه عبر ضوء الشمس، أحد اللاعبين الرئيسيين في الحفاظ على صحة الجسم البشري، وبحسب تقرير لموقع "هيلث"، فإن الوظيفة الرئيسية لفيتامين "د" هي تعزيز امتصاص الكالسيوم، ما يجعله ضروريًا لنمو العظام وإعادة تشكيلها، وفقًا لمكتب المكملات الغذائية التابع للمعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة.

لذلك، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين "د" إلى عظام رقيقة أو هشة أو مشوهة، فيما يضمن توافره مجموعة من الفوائد الأخرى أيضًا تتراوح بين الصحة البدنية والعقلية. وفي ما يلي بعض فوائد فيتامين "د":

- تقوية العظام

يشتهر فيتامين "د" بقدرته على بناء العظام وتقويتها، إذ يعزز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، مما يسمح في نهاية المطاف بتمعدن العظام بشكل طبيعي، وفي الأساس، لن يتمكن الكالسيوم الذي يفيد العظام من القيام بعمله دون فيتامين "د"، الذي يحتاج إليه الجسم لضمان نمو العظام ومنع تعرضها للهشاشة.

- تقوية العضلات

إن نقص فيتامين "د" في الجسم يمكن أن يزيد من خطر ضعف العضلات، وهو أمر مهم بشكل خاص لكبار السن. وقد يساعد فيتامين "د" في زيادة قوة العضلات وبالتالي يحد من حوادث السقوط أرضًا، وهي مشكلة شائعة تؤدي إلى إعاقة كبيرة والوفاة عند كبار السن.

- دعم المناعة ومكافحة الالتهاب

يدعم فيتامين "د" الجهاز المناعي من خلال محاربة البكتيريا والفيروسات الضارة. في الواقع، أصبح هذا الدور حيويًا في مكافحة العدوى المحتملة خلال جائحة "كوفيد 19".

- تعزيز صحة الفم

لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، فإنه يلعب دورًا حاسمًا في دعم صحة الفم، ويقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

- الوقاية من السكري

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على الرغم من أن الدراسات ليست قاطعة في هذا الشأن، إلا أن فيتامين "د" قد يكون مفيدًا للوقاية من مرض السكري من النوع الأول والثاني، وفقًا لبعض خبيري التغذية.

- علاج ارتفاع ضغط الدم

وفقًا لمراجعة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة "Current Protein & Peptide Science"، يُعتقد أن فيتامين "د" يلعب دورًا في علاج ارتفاع ضغط الدم - أحد علامات أمراض القلب والأوعية الدموية.

- المساعدة على خسارة الوزن

السمنة هي أحد العوامل الخطرة المعروفة لانخفاض مستويات فيتامين "د"، وبالتالي فإن زيادة مستواه تساعد على خسارة الوزن، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2009 ونشرت في "المجلة البريطانية للتغذية"، أن أولئك الذين تناولوا جرعة يومية من الكالسيوم مقترنًا بفيتامين "د" كانوا أكثر نجاحًا في التخلص من الوزن الزائد.

- مكافحة الاكتئاب

يمكن للشمس أن تحسن المزاج، وكذلك فيتامين "د". وفقًا لمقال مراجعة نشر عام 2017 في مجلة "علم النفس العصبي"، وجد الباحثون "علاقة مهمة بين الاكتئاب ونقص فيتامين د"، وفي حين اعترفوا بالحاجة إلى مزيد من البحث لدراسة العلاقة، أوصى الباحثون "بفحص وعلاج نقص فيتامين د في الأشخاص المصابين بالاكتئاب" مشيرين إلى أن إنها "وسيلة سهلة وفعالة من حيث التكلفة وقد تحسن نتائج الاكتئاب".

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