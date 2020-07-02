أسرار تطيل عمر العلاقات الزوجية

تمر الكثير من الأعوام في حياتك الزوجية وأنت تسعين دائماً لتحقيق السعادة الزوجية، والحصول على علاقة أكثر من جدية تربطك بزوجك. إليك 10 أسرار لتدوم علاقتك الزوجية وتكون أكثر سعادة:

1- الاهتمام بالآخر

للحفاظ على شرارة الحب كل يوم، ليس هناك أفضل من الاهتمام البسيط بالآخر. فسؤال بسيط مثل "كيف كان نهارك؟" قد يضيء وجه الآخر. حين تعودين إلى المنزل، ابدأي بطبع قبلة على خدّي زوجك. ولا تخرجي أبداً من المنزل من دون رمي قبلة له، ولا تنسي اللقاءات المهمة واللحظات الحاسمة في حياته... هذه هي بوادر الاهتمام البسيطة التي تصنع قصص الحب الكبيرة.

2- تقبّل الخلافات

الخلاف جزء من الحياة اليومية للأزواج الذين يحبون بعضهم البعض، بل من الطبيعي حدوث خلافات بينهما. وأولئك الذين لم يعودوا يهتمون بالشريك لا يخاطرون بإثارة غضبه. ومن المهم تقبّل أن يكون لكل منكما أحياناً آراء مختلفة. قد تبكين (قليلاّ) وبعد ذلك تهدأين، وتتصالحان مع بعضكما البعض.

3- العفوية

لا تخسرا شعور الأشهر الأولى، فهذا أمر مهم. والمفاجآت اليومية الصغيرة تصنع لحظات كبيرة. لا تخافي من إحداث تغيير في العادات دون إخبار زوجك قبل ذلك بأسبوعين. فإدخال القليل من المفاجأة في الحياة أمر مفيد للزوجين. وإذا سألك "لماذا" ردي ببساطة: "ولم لا؟".

4- الضحك

بعض الأزواج لا يضحكون معاً إلا في السينما. مع ذلك، فإن الضحك واللحظات السعيدة تحافظ على شعلة الحب. فكيف يمل المرء من شخص يسليه بكلمتين أو ثلاث كلمات، ويضفي الإثارة على الحياة ولا يشعر المرء معه بالملل؟ فالضحك، علاوة على أنه مفيد للصحة، مفيد أيضاً لقصة حبكما.

5- تكريس الوقت

يجب أحياناً تقديم تضحيات لقضاء الوقت مع من نحب. اعرفي كيف ترفضين تلك الوجبات مع الصديقات لكي تتمكني من قضاء أمسية لوحدك مع زوجك. أشعري زوجك أنك هنا وأن لديك الوقت له، فهذا أمر ضروري جداً. ويمكنكما قضاء هذا الوقت كما تريدون.

6- كوني على طبيعتك وليكن على طبيعته

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حين يريد المرء أن يغري أحدهم، فهو يظهر أفضل ما فيه. مع ذلك، فإن العلاقة الزوجية التي تدوم هي بين الأزواج الذين يعرفون بعضهما البعض جيداً، ومع ذلك يحبون بعضهما البعض، على الرغم من العيوب التي يتسم بها كل منهما. حين يكون لدى الزوجين فرصة ليكونا على طبيعتهما ويحبان بعضهما البعض لذلك، فهذا هو سر السعادة. يجب أن يكون لكل منهما الحق في التذمر والغناء تحت الدش والبكاء عند رؤية فيلم حزين، فأن يتصرف المرء على طبيعته يعني أن يكون سعيداً.

7- قول "أحبك" كثيراً

كثيراً ما نتساءل ما إذا كان الأزواج الذين يقولون لبعضهما البعض "أحبك" كل يوم يعنون ذلك حقاً. حسناً، نعم. فمن الضروري أن يقول كل منهما للآخر مراراً وتكراراً أنه يحبه. والأهم أيضاً أن يقول له لماذا يحبه. مضاعفة الأمور التي يحبها من أجله يعني مضاعفة السنوات السعيدة بينهما.

8- الثقة ببعضهما البعض الثقة

الثقة في العلاقة الزوجية هي أساس متانة العلاقة. فإذا كان هناك شك، لن تنتج العلاقة شيئاً جيداً. فجوهر الحب هو الإيمان بالآخر وعدم الشعور بالحاجة إلى سؤاله ست مرات أين كان والثقة به والشعور بثقته.

9- أن يكون كل منهما جزء من عائلة الآخر

عائلته هي أيضاً عائلتكِ، والعكس صحيح. حين تحبينه، من المهم أن تشعري بالراحة مع عائلته وأن تظهري له أنك تهتمين بذلك. فإذا كانت جدته مريضة، ستشعرين بالتأثر أنتِ أيضاً وهو سيعرف ذلك. الحب هو قبول الآخر في عائلته باعتباره عضو كامل العضوية.

10- دعم بعضهما البعض كوني على طبيعتك

فلنفترض أن زوجك/ زوجتك الآن غارق في عمله، أظهري له أنك تدعمينه وأنك تتفهمين الأمر. حاولي أن تجعلي حياته أسهل. فإذا كان دوره في غسل الأطباق، اغسليها هذه المرة. إذا كان مريضاً، اعتني به. فهو سيقدر لكِ ذلك، وهذا لا يقدّر بثمن.

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