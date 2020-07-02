شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لتناول السكر الزائد أن يهدد صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكر يمكن أن يدمر صحتك بطرق متعددة، وداء السكري ليس المرض الوحيد الذي يسببه الاستهلاك الزائد للسكر ولكن أيضًا الكوليسترول والسمنة وصحة القلب. لماذا صحة القلب؟.

تظهر التقارير الأخيرة وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" أن تناول السكر الزائد يمكن أن يؤدي إلى ترسب الدهون حول قلبك، وهذا يمكن أن يعوق عمله ويعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا تجنب السكر المكرر قدر المستطاع من أجل حياة صحية وسعيدة.



السكر وصحة القلبيعرف معظم الناس أن السكر يسبب اختلال توازن السكر في الدم في الجسم والذي يؤدي إلى مرض السكري ، وهو مرض يستمر مدى الحياة، ولكن ما قد لا تعرفه أنه يؤثر على جسمك لعدم معالجة الدهون الثلاثية التي تؤدي إلى زيادة الوزن، إلى جانب ذلك ، فإن السكر يغمر قلبك برواسب الدهون. السكر وصحة القلبيعرف معظم الناس أن السكر يسبب اختلال توازن السكر في الدم في الجسم والذي يؤدي إلى مرض السكري ، وهو مرض يستمر مدى الحياة، ولكن ما قد لا تعرفه أنه يؤثر على جسمك لعدم معالجة الدهون الثلاثية التي تؤدي إلى زيادة الوزن، إلى جانب ذلك ، فإن السكر يغمر قلبك برواسب الدهون.

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نشرت المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، دراسة تظهر أن الأشخاص الذين يستهلكون السكر الزائد لديهم رواسب دهنية كبيرة حول البطن والقلب، وقال الباحث So Yun Yi ، من جامعة مينيسوتا ، الولايات المتحدة: "عندما نستهلك الكثير من السكر ، يتم تحويل الفائض إلى دهون وتخزينها، و تطلق الأنسجة الدهنية الموجودة حول القلب وفي البطن مواد كيميائية في الجسم يمكن أن تكون ضارة بالصحة. نتائجنا تدعم الحد من تناول السكر المضاف ”.

حصل فريق البحث على بيانات من تطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب البالغين (CARDIA)، وشملت الدراسة أكثر من 3000 بالغ سليم تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 في هذه الدراسة، حيث قدم الفريق جدولاً لاستهلاك الطعام والشراب على مدار 20 عامًا، بعد ذلك ، أجروا عمليات تصوير مقطعي محوسب للبطن والصدر للعثور على كميات الدهون.



السكر يعنى المزيد من الدهونخلص الفريق إلى أن الأطعمة والمشروبات السكرية التي نستهلكها في وقت مبكر من الحياة ، سيكلف صحة القلب في وقت لاحق، حيث يظهر تناول كميات كبيرة من السكر المكرر لتحفيز رواسب الدهون حول القلب والبطن. السكر يعنى المزيد من الدهونخلص الفريق إلى أن الأطعمة والمشروبات السكرية التي نستهلكها في وقت مبكر من الحياة ، سيكلف صحة القلب في وقت لاحق، حيث يظهر تناول كميات كبيرة من السكر المكرر لتحفيز رواسب الدهون حول القلب والبطن.

و قال المؤلف الثاني الدكتور لين ستيفين من جامعة مينيسوتا: "تقدم نتائجنا المزيد من الأدلة على أن تناول الكثير من السكر المضاف والمشروبات السكرية يرتبط بكمية أعلى من الأنسجة الدهنية، مضيفا أن رواسب الدهون مرتبطة بمخاطر أعلى لأمراض القلب والسكري".