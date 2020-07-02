شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لظهور حب الشباب والبثور بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاب أو عجوز، رجل أو امرأة ، جميع الفئات تواجه خطر تكوين البثور، وحب الشباب عبارة عن بثور كبيرة أحيانًا تكون مليئة بالصديد (مادة تشبه السوائل)، وهي عدوى بكتيرية سائدة تحدث بشكل عام للمراهقين والشباب.

ولكن حب الشباب ليس مرضًا معدًيا، ولكن لا يزال يتعين على الشخص اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، ولمواجهة حب الشباب ، هناك العديد من كريمات المطهر ومستحضرات التجميل الأخرى المتاحة في السوق.



أسباب ظهور حب الشباب المفاجئ أسباب ظهور حب الشباب المفاجئ Advertisements

في جداولنا المزدحمة بشكل عام ، ننسى أن نلاحظ وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" بعض العوامل التي تنتشر البثور وحب الشباب، وفيما يلي 5 أشياء مفاجئة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ظهور حب الشباب:



1. انخفاض الرطوبة خلال سفركلابد أنك لاحظت أنه بعد السفر من الرحلة تظهر بعض البثور.، يحدث هذا بسبب التغيرات في البيئة، فالسفر بالطائرة يغير الرطوبة لأن الرطوبة في المقصورة أثناء الرحلة تصل إلى 20 % ، ولكن الرطوبة في المتوسط ​​ترتفع حتى 30 %، كل هذا يحدث بسبب انخفاض الرطوبة ، مما يسمح بإنتاج المزيد من الزيت الناتج عن ظهور البثور المؤلمة. 1. انخفاض الرطوبة خلال سفركلابد أنك لاحظت أنه بعد السفر من الرحلة تظهر بعض البثور.، يحدث هذا بسبب التغيرات في البيئة، فالسفر بالطائرة يغير الرطوبة لأن الرطوبة في المقصورة أثناء الرحلة تصل إلى 20 % ، ولكن الرطوبة في المتوسط ​​ترتفع حتى 30 %، كل هذا يحدث بسبب انخفاض الرطوبة ، مما يسمح بإنتاج المزيد من الزيت الناتج عن ظهور البثور المؤلمة.





2. معجون أسنانكهل حصلت على بثرة بالقرب من فمك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن السبب هو معجون أسنانك! نعم ، وفقًا لجوشوا زيشنر ، دكتوراه في الطب في مدينة نيويورك ، يقول إن بعض معجون الأسنان المفلور يمكن أن يسبب طفحًا شبيهًا بحب الشباب بالقرب من الفم مما قد يكون مؤلمًا للغاية، ولتجنب ذلك ، استخدم معجون الأسنان العضوي غير المفلور.







4. روتينك بعد التمرينعند ممارسة 4. روتينك بعد التمرينعند ممارسة الرياضة أو التمارين الرياضية ، تتعرق كثيرًا، و يمكن لهذا العرق أن يلتقط الأوساخ والزيوت على الجلد ويؤدي إلى حدوث كسر إذا لم تغسله ، لذا تأكد من غسل وجهك بشكل صحيح بعد جلسة التمرين، و من الضروري استهلاك الكثير من الماء وترطيب نفسك بشكل كاف بالسوائل لأن بعد العمل نفقد الماء من أجسامنا وندرة الماء يمكن أن تؤدي إلى البثور.

5. فرش المكياج التي تنسي تنظيفهاكل فتاة تحب وضع الماكياج ، ولكن إلى جانب ذلك ، من الضروري تنظيف فرش الماكياج وخلاطات التجميل، و إذا لم يتم تنظيفها بانتظام وبشكل صحيح ، فسيبدأ الغبار والزيت وخلايا الجلد الميتة والماكياج المتبقي في البناء عليها، ثم تنتشر هذه المجموعة من القذارة على الجلد ، مما قد يسد مسامك ويزيد من خطر الإصابة بالبثور. 5. فرش المكياج التي تنسي تنظيفهاكل فتاة تحب وضع الماكياج ، ولكن إلى جانب ذلك ، من الضروري تنظيف فرش الماكياج وخلاطات التجميل، و إذا لم يتم تنظيفها بانتظام وبشكل صحيح ، فسيبدأ الغبار والزيت وخلايا الجلد الميتة والماكياج المتبقي في البناء عليها، ثم تنتشر هذه المجموعة من القذارة على الجلد ، مما قد يسد مسامك ويزيد من خطر الإصابة بالبثور.

3. تفجير البثوركثير من الناس لديهم عادة تفرقع البثور، ولكن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الموقف لأنه عندما تفرقع أو تثقب بثرة ، فإنها تنفجر القيح والبكتيريا والدم وخلايا الجلد الميتة على جلدك والتي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من البثور، وقد يصيب القيح مناطق أخرى من وجهك أيضًا ، وقد تظهر البثور هناك. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الالتهاب وأحيانًا ترك ندبة دائمة على وجهك، لذلك إذا كنت لا تريد المزيد من البثور والعيوب ، فقاوم نفسك من تفجيرها