كورونا حول العالم.. منظمة الصحة تحذر من "الطريق الصعب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 517 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الأربعاء، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 10 ملايين و720 ألفاً و512 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 5 ملايين و868 ألفاً و418 مصاباً، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر المستجدات وأبرز إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تحذير من "الصحة العالمية"





قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب عليها.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف: "بعض الدول... اتبعت نهجاً يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب".

وقال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أمام نفس المؤتمر الصحفي إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن 1503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة، وخروج 421 متعافيا من المستشفيات.

وارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في مصر لـ18 ألفاً و881 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/أيار، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أنَّ إجمالي العدد الذي تمَّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

تونس





سجلت تونس إصابة واحدة جديدة وافدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1175 حالة مؤكدة.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أنه جرى اكتشاف الإصابة الجديدة إثر القيام بـ 513 تحليلاً مخبرياً، لافتاً الانتباه إلى تسجيل 1038 حالة تعاف من الفيروس.

وأفاد بأنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 50 شخصاً بالتوازي مع وجود 87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس.

إسبانيا





أعلنت إسبانيا تسجيل 8 وفيات و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، إن العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) ارتفع إلى 249659 حالة، فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 28363 حالة.

المغرب





سجل المغرب 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 12636 إصابة.

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وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الوفيات استقر عند 228 بعد عدم تسجيل أي وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة سبع، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8920 بعد تعافي 106 أشخاص آخرين.

العراق





أعلن العراق تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 51524 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 107 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2050 حالة وفاة، كما سُجلت 1507 حالات شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 26267 حالة.

الأردن





سجل الأردن إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1133 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي إن الحالة الجديدة تعود لمخالط لشخص مصاب، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 886 حالة.

باكستان





أعلنت باكستان، الأربعاء، تسجيل 4133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 213469 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4395 حالة وفاة.

وأضاف أن 100802 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2741 حالة في وضع حرج.

لبنان





أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأربعاء، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، 9 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة سجلت بين الوافدين من الخارج ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1788 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 3023 فحصا pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء الى 1223، واستقرار عدد الوفيات على 34.

أمريكا





قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى مليونين و624873 شخصا بزيادة 43644 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 560 إلى 127299 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 يونيو/حزيران مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

تركيا





أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأربعاء، أن تركيا سجلت أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بعد رصد 1192 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أظهرت بيانات الوزارة أن أكثر من 87% من الحالات تعافت من المرض، في حين وصلت حالات الوفاة في البلاد إلى 5150 حالة.