أطعمة شائعة بكثرة تسبب الحساسية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يصاب بعض الأشخاص بحساسية تجاه بعض أنواع الأطعمة، إذ يُحدث الجهاز المناعي ردة فعل من بعض أنواع الأطعمة، فيقوم بصنع أجسام مضادة لهذه العناصر التي تدخل إلى الجسم ليهاجمها، وبالتالي تظهر أعراضها بعد قليل من تناولها.

ومن المعروف أن تشخيص حساسىية الأطعمة ليست سهلة، لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض أنواع الأطعمة الأكثر شيوعاً التي تسبب الحساسية.

منتجات الألبان

تعد منتجات الألبان من أكثر الأطعمة التي قد تؤدي للحساسية، وقد تظهر أعراضها إما عن طريق الجهاز الهضمي أو التنفسي أو الطفح الجلدي، إذ تحتوي منتجات الألبان على بروتين يُسمى الكازين، والذي يكون هضمه صعبا عند بعض الأشخاص، فيؤدي إلى الحساسية.

البيض

يتسبب البروتين الموجود في البيض بالحساسية لدى بعض الاشخاص، خاصةً الأطفال منهم، إذ يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتينات التي قد تسبب الحساسية.

وغالبية الأشخاص يصابون بالتحسس من البروتين الموجود في بياض البيض بصورة أكبر، وفي بعض الحالات يكون التحسس أيضاً من صفار البيض.

الفول السوداني

Advertisements

يعد الفول السوداني من أكثر البقوليات التي قد تسبب التحسس، حتى الأشخاص الذين ليس لديهم أي من أنواع التحسس تجاهه، قد يكون هناك احتمال لأن يصابوا بالتحسس منه في بعض الأوقات، وتظهر علامات حساسية الفول السوداني من خلال الجهاز التنفسي أو الهضمي.

المحار

يعد المحار أيضاً من الأطعمة التي يتحسس منها بعض الأشخاص، بسبب وجود بعض أنواع البروتينات فيها التي يتعامل معها الجهاز المناعي على أنها أجسام ضارة ويجب أن يقاومها في كل مرة تدخل إلى الجسم.

وتزداد فرص الإصابة بالحساسية من بعض أنواع الأسماك تحديداً، مثل السلطعون، وسرطان البحر، والمحارات الصدفية، والجمبري.

حبوب الذرة

تعد حبوب الذرة أيضاً من الأطعمة التي تظهر أعراض الحساسية الخاصة بها بعد تناولها، وتكون مثل أعراض القولون العصبي، وذلك لأنها مكونة من العديد من الأطعمة المصنعة.

الصويا

تحدث حساسية الصويا بسبب كافة المنتجات التي تدخل في تركيبتها مثل فول الصويا وصوص الصويا، وحليب الصويا، وتكون هذه الحساسية موجودة بشكل أعلى عند الأطفال.