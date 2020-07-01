شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا يتطاير لـ4 أمتار».. دراسة تفجر مفاجأة بشأن المسافة المثالية للتباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعة تورنتو الكندية، والمعهد الهندي للعلوم في بنجالور، وجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إلى أن مسافة التباعد الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليص فرص الإصابة به، وهي مترين، قد لا تكون كافية.

وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفه «ديلي ميل» البريطانية، فإن الرذاذ المتطاير من المصابين بكوفيد 19، قابل للانتقال بفعالية مسببا إصابة أشخاص آخرين حتى 13 قدما (3.9 أمتار تقريبا)، حتى ولم تكن الرياح نشطة.

ولفت الباحثون إلى أن تلك القطرات والرذاذ الصادر عن المصابين بكورونا عند سعالهم أو عطاسهم قد يتبخر بشكل أسرع في درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية.

وتوصل العلماء المشاركون في الدراسة إلى أن السعال لمرة واحدة يطلق 3 آلاف قطرة، تتشتت في اتجاهات مختلفة، في حين يصل هذا الرقم مع العطاس إلى 4 آلاف.

وأثبتت التجارب إمكانية انتقال القطرات في الظروف الجوية بدون رياح لمسافة تتراوح بين 8-13 قدما (2.4- 3.9 أمتار تقريبا) قبل تبخرها، وتراوح طول القطرات التي ظلت على قيد الحياة رغم هذه المسافة بين 18 و50 ميكرون، أي أقل من قطر شعرة بشرية، ما يشير إلى أهمية ارتداء الكمامات للحد من تفشي العدوى.

واعتبر القائمون على الدراسة أن النتائج قد تساعد المدارس والأعمال التي تستعد لإعادة فتح نشاطاتها، بحيث تراعي مسافات التباعد للحيلولة دون موجة ثانية من الوباء.

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ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أيضا بحسب «ديلي ميل»، أن القطرات تتبخر مع درجات الحرارة التي تبلغ 30 مئوية، أو عندما تكون نسبة الرطوبة في حدود 50 في المئة.