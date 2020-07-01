شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: فحص دم لمرضى كورونا يحدد احتمال تعرضهم لمضاعفات فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أنه يمكن للأطباء فحص دماء مرضى كورونا لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات حادة، ولتحديد أولئك الذين هم على الأرجح سيحتاجون إلى جهاز تنفس صناعي، ووجد الباحثون من جامعة فيرجينيا الأمريكية أن مستويات "سيتوكين" معين في الدم عند التشخيص يمكن استخدامها للتنبؤ بالنتائج اللاحقة للمرضى، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

والسيتوكينات- البروتينات التي تنتجها الخلايا المناعي - وهي مسؤولة عن ردود الفعل المفرطة الشديدة من قبل الجهاز المناعي ، والمعروفة بعواصف السيتوكين، المرتبطة بفيروس كورونا وغيرها من الأمراض الخطيرة.

يمكن أن يؤدي الاكتشاف إلى علاجات جديدة لمنع "عواصف السيتوكين" القاتلة التي تظهر في الحالات الشديدة من Covid-19 قد يساعد أيضًا في تفسير سبب مساهمة مرض السكري في حدوث نتائج أسوأ في المرضى الذين يعانون من الفيروس التاجي.

وقال الباحث في الدراسة بيل بيتري أن "الاستجابة المناعية التي اكتشفناها تتنبؤ بحدوث ضيق شديد في التنفس في مرضى كورونا".

وأضاف بتري: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى طريقة جديدة لمنع الفشل التنفسي لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد عن طريق تثبيط هذا السيتوكين المناعي، ونخطط لاختبار ذلك في نموذج من Covid-19 قبل التفكير في تجربة سريرية".

بالنسبة للنتائج، حدد فريق البحث 57 مريضًا لكوفيد 19 تم علاجهم في جامعة فيرجينيا واحتاجوا في النهاية إلى جهاز تنفس ثم قاموا بفحص عينات الدم المأخوذة من المرضى في غضون 48 ساعة من التشخيص أو دخول المستشفى.

قارن فريق البحث النتائج مع أولئك المرضى الذين لم ينتهي بهم الأمر بحاجة إلى جهاز تنفس صناعي.

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ترتبط عواصف السيتوكين ، التي يخرج فيها الجهاز المناعي عن السيطرة، عادة مع مجموعة محددة من السيتوكينات.

لكن وجد الباحثون ارتباط مستويات عالية من سيتوكين يسمى، IL-13 ، مع نتائج Covid-19 المتدهورة بغض النظر عن جنس المريض أو عمره أو مشاكل صحية أخرى.

حدد الباحثون أيضًا اثنين من السيتوكينات الأخرى المرتبطة بالنتائج الحادة ، على الرغم من أن الثنائي لديه قدرة أقل على التنبؤ بالحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد الباحثون أن مستويات اثنين من السيتوكينات الأخرى كانت أعلى بشكل ملحوظ في المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقالوا إن هذه "الاستجابة المؤيدة للالتهابات" قد تساعد في تفسير سبب ارتباط مرض السكري بنتائج Covid-19 الأسوأ باختصار ، يستعد الجسم للاستجابة بقوة للعدوى.

وقال الباحثون إن الاكتشاف يمكن أن يصبح جزءًا من نظام تسجيل يسمح للأطباء بالإبلاغ عن مرضى COVID-19 المعرضين للخطر من أجل مراقبة أقرب.

تحدد النتيجة أيضًا السيتوكينات حتى يمكن للأطباء استهدافها كنهج علاجي جديد.