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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب مضادة للفيروسات لحماية صحتك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد أفضل من الأعشاب د في علاج جميع أنواع الأمراض، وهذا هو موسم الالتهابات الفيروسية، وإذا كنت لا ترغب في التعامل مع أي منها، فمن المهم جدًا تضمين الأعشاب في نظامك الغذائي ونمط حياتك.
ووفقا لموقع "onlymyhealth" تستخدم هذه الأعشاب بشكل كبير في الأدوية الطبيعية لأنها تحتوي على مركبات نباتية قوية تحارب بشكل فعال الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الالتهابات.
6 أعشاب تحارب الالتهابات الفيروسية
1. الريحان
يحتوي على مركبات فعالة مضادة للفيروسات ويعزز المناعة.
2. الشمر
يحتوي على مركب يسمى "ترانس أنيثول" ذو الخصائص المضادة للفيروسات
3. النعناع
يستخدم لمكافحة العدوى الفيروسية بما في ذلك السعال والبرد تحتوي ويحمي من الفيروسات والبكتيريا.
4. الزنجبيل
مضاد للفيروسات والالتهابات وللبكتيريا
ويحمى من الفيروسات مثل RSV و FCV وأنفلونزا الطيور .
5. الأوريجانو
يحتوي على كارفاكرول وهو مركب فعال مضاد للفيروسات، وله خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.
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