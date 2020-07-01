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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر: بعض الدول تواجه معركة "طويلة وصعبة" مع كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يوليه 2020
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب عليها.
وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف "بعض الدول... اتبعت نهجا يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب".
وأُصيب ما يزيد على 10.5 ملايين شخص وفقد ما يتجاوز نصف مليون شخص آخرين حياتهم في أنحاء العالم منذ ظهور مرض كوفيد-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.
وقال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أمام نفس المؤتمر الصحفي إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.
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