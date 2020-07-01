إنفوجراف.. نصائح لوقاية الحامل وجنينها من كورونا‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/7/1 09:40 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/7/1 09:40 م بتوقيت أبوظبي

تتميز فترة الحمل بخصوصية كبيرة فهي فترة مليئة بالإثارة والسعادة والترقب، وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، يمكن للأمهات الحوامل أن يشعرن بالقلق والعصبية المشوبة بالخوف والتوتر. ويزيد انتشار فيروس كورونا من المشاعر السلبية لدى الحامل خوفاً على صحتها وصحة طفلها المرتقب وصوله في ظل هذا الوباء. ويستعرض الإنفوجراف التالي عدة نصائح لوقاية الحامل وجنينها من فيروس كورونا:



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