الصحة الفلسطينية تسجل 280 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3045. وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن من بين الإصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل، و47 في محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة أريحا، و4 إصابات في طولكرم، و10 في محافظة رام الله والبيرة، بينما بلغت حالات التعافي 634 حالة بعد تسجيل 9 حالات تعافي في الظاهرية بمحافظة الخليل، فيما بلغت الوفيات 11 حالة وفاة حتى الأن. قد يهمك ايضا: شفاء 717 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت لبنان تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

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