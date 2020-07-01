تعرفي علي كيف تصبحين امرأة مثالية

ينجذب الرجل إلى امرأة دون غيرها؛ لما تحمله من مواصفات تميزها لم يرها في نساء أخريات، حيث يبحث دائماً عن الأنثى المثالية حسب تصوره الذي يحلم به دائماً، وتقول الدكتورة أميرة حبراير، الخبيرة النفسية، إن المرأة المبتسمة صاحبة الوجه البشوش والابتسامة اللطيفة هي المفضلة عند الرجل؛ حيث يميل الرجل بطبعه لتلك المرأة التي تملأ الأجواء بهجةً ومرحاً، ويكره تلك المرأة النكدية التي تتذمر طيلة الوقت ومن كل شيء.

وهناك العديد من الصفات التي تتمتع بها المرأة المثالية مع زوجها، والتي تخولها أن تكون شريكة عمر يسعى شريكها إلى البقاء معها حتى النهاية، ويقدم كل ما بوسعه إرضاءً لها.

صفات الأنثى المثالية

أزمات الحياة

المرأة المثالية هي التي تتحمل كل العقبات والتغيرات التي ستطرأ على حياتها؛ فعلى المرأة أن تعي جيداً أن الحياة مليئة بالكثير من الصعوبات التي ستتم مواجهتها، ولا بد لها أن تقف بجانب زوجها في كل عقبات وأزمات الحياة.



تغير العلاقة بين الزوجين

هناك الكثير من الأمور التي تتسبب في تغير العلاقة بين الزوجين، من بين تلك الأمور إنجاب الأطفال؛ فالمرأة تنشغل عن زوجها بأولادها، وعلى الرجل أن يعي أن المرأة تنفق الكثير من الوقت من أجل تربية الأبناء، كما يجب على المرأة أن تنظم أوقاتها، بينهم وبين زوجها؛ كي لا تفقد رضاء زوجها عنها. كما أن المرأة المثالية عليها أن تبحث عن بعض الأمور والأنشطة التي تربط أفراد العائلة معاً، وبذلك ستجد أن وقتها تمت تقضيته مع أفراد العائلة، ولم تقصر في حق أحدهم.



تقبل الاعتذار

على المرأة الصالحة أن يتسع صدرها لتقبل اعتذار زوجها لها؛ فبتلك الطريقة ستكسب ود زوجها، كما عليها أن تتفاهم معه في تلك المشكلة؛ كي لا يتكرر الخطأ مرة أخرى.



تلبية احتياجات زوجك

الزوجة المثالية هي التي تحاول تلبية طلبات زوجها دون تقصير، وإن كانت للمرأة بعض الطلبات التي تريد تنفيذها فعليها إخباره بها، وأنها تفضل القيام بها وعن مدى سعادتها إن قامت بها، ولكن لا بد من الحذر بعدم التقصير بعدها في طلبات واحتياجات الزوج؛ كي لا يشعر بتفضيلك لها عليه.

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التفاهم

على المرأة والزوجة المثالية أن تعي جيداً دورها في تفهم زوجها؛ فلا يصح أن تغضب لأي سبب كان، ولا بد من أن تمسك بزمام الأمور، وتحرص على الهدوء عند التحدث مع زوجها، حتى في لحظات اختلاف وجهات النظر؛ فالغضب لن يحل الأمور، بل التفاهم هو ما تستطيعين أن تصلي به إلى نقطة جيدة مع زوجك. ولا بد من اختيار الوقت المناسب للتحدث مع زوجك، فلا تتناقشي معه عند عودته من العمل؛ احرصي على اختيار الأوقات المناسبة له. كما يجب ألا يتم النقاش أمام الأطفال، بالإضافة إلى أن الزوجة المثالية هي التي تعترف بخطئها وتبادر بالاعتذار.

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