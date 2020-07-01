اكتشفي أسرار السعادة الزوجية لتُحافظي على علاقة سليمة وهادئة

القاهرة - لايف ستايل
تضمّ السعادة الزوجية أسرارا عليكِ أن تتعلميها كي تحافظي على علاقة زوجية سليمة وهادئة، ومثل هذا الأمر يستحق منكِ الكثير من المجهود والقراءة، والأهم من ذلك طبعًا هو التطبيق الفعلي، وجمعنا لكِ في التالي مجموعة من أسرار السعادة الزوجية، وفقًا لآراء الكثير من الخبراء النفسيين والكتّاب في العلاقات الزوجية.
كوني مستقلة
أن تكون لكِ حياتكِ الخاصة بعد الزواج أمر أساسي، ولكن مع الأسف بعض الفتيات يجعلن الزوج هو محور حياتهنّ، بسبب تخلّيهنّ عن أصدقائهنّ، أو العمل، لهذا حاولي عزيزتي أن تسير حياتكِ بعد الزواج طبيعية، وأن تكون ممتلئة حتى لا تشعري دائمًا بالملل، بسبب غياب زوجكِ أثناء عمله على سبيل المثال، كما أنّ اختلاطكِ بالأخير يزيدكِ ثقافة ووعيًا.
مستمعة جيدة
دائمًا يعشق الزوج المرأة التي تسمعه باهتمام، وتتنبّه لمشاكله، لكي يصبح زوجكِ هو صديقكِ المقرب، فهذا الأمر يضمن لكِ السعادة الزوجية، وحينها سيبدأ زوجكِ بأن يخبركِ بكل الأمور عن حياته.
الاحترام عند الاختلاف
من الطبيعي أن تختلفي مع زوجكِ في بعض الأمور، فكل إنسان له وجهة نظره، ولكنّ الأهم إنه عند حدوث هذه الاختلافات، احرصي على أن تتم بوعي وهدوء من كلا الطرفين.
المشاركة
من المهم جدًّا أن يكون بينكِ وبين زوجكِ الكثير من الأمور التي تتشاركانها سويًّا، كلعب بعض الرياضات سويًّا، أو السفر لوحدكما، أيّ من هذه الأمور سوف يوطّد دائمًا علاقتكما، كما أنه سيقتل الملل الذي كثيرًا ما يصيب العلاقة الزوجية.
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