"مدى" الإماراتية تجمع 2.8 مليون درهم لمكافحة العمى النهري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حملة "مدى"، الأربعاء، جمعها 2.8 مليون درهم خلال شهر رمضان الماضي لتتجاوز الهدف الأصلي المحدد بمليوني درهم، لتسهم بذلك في توفير أدوية وقائية لـ 1.4 مليون شخص من المعرضين للإصابة بخطر العمى النهري.

وأتاحت الحملة الرمضانية لأفراد المجتمع في الإمارات المساهمة في فعل الخير، مع مراعاة شروط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ انطلقت بشكل أساسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسلطت الحملة الضوء على تثقيف أفراد المجتمع حول داء العمى النهري، وناشدت أفراد المجتمع بالتبرع عبر المواقع الإلكترونية أو الرسائل النصية القصيرة، والتعبير عن دعمهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وباعتبارها الشريك الاستراتيجي، للحملة استقطبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبرعات بأكثر من 2.5 مليون درهم عبر منصاتها المختلفة، بما فيها المنصات الفعلية والإلكترونية والرسائل النصية القصيرة.

وساهم انضمام منصة "تيك توك" وشركة أبوظبي للإعلام كشركاء رسميين للحملة في تعزيز الوعي بالقضية وجمع التبرعات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأتاحت الشراكة مع منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" وصول الحملة إلى مجموعات سكانية أوسع تشمل الشباب، كما قدمت طريقة مبتكرة للمستخدمين للتبرع للحملة من خلال إنتاج فيديوهاتهم الخاصة.

ولتحقيق هذا الغرض، أصدرت "تيك توك" مجموعة من الملصقات التفاعلية الخاصة بحملة "مدى"، وتبرعت بمبلغ دولارين لكل مقطع فيديو يحمل وسم الحملة #مدى_البصر يتم بثه خلال شهر رمضان المبارك، ليبلغ إجمالي التبرعات بنهاية الحملة أكثر من 275 ألف درهم .

Advertisements

وحظيت الحملة بدعم من مجموعة كبيرة من الشخصيات البارزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات المعروفة على مستوى المنطقة، وقدمت شركة أبوظبي للإعلام تغطية للحملة عبر منصاتها المرئية والمسموعة والمطبوعة وقنوات التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على انضمام "تيك توك" إلى حملة "مدى" كشريك إعلامي، قال المتحدث الرسمي باسم المنصة الإعلامية: "نحن فخورون جداً بشراكتنا مع حملة (مدى) الرمضانية لمكافحة العمى النهري، وسعدنا للغاية بالنجاح الهائل الذي حققته الحملة وبتفاعل الجمهور مع الحملة".

وقال إن وسم الحملة #مدى_البصر استقطب 309.7 مليون مشاهدة حتى الآن، و"باعتبارنا منصة رائدة لإنتاج الفيديوهات القصيرة فإننا حريصون دائماً على استكشاف طرق مختلفة لدعم مجتمعات المنطقة وتقديم الدعم لقضايا مهمة مثل حملة (مدى)".

بدوره، قال نصار عبدالرؤوف المبارك، المدير التنفيذي لحملة "مدى": "سعدنا للغاية بالدعم الذي تلقته الحملة من أفراد المجتمع وشركائنا، ونتوجه لهم بجزيل الشكر على دعمهم وانضمامهم إلى مبادرتنا لاستئصال العمى النهري".

وأضاف: "فاقت النتائج توقعاتنا خصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد، مما رسخ التزامنا بقضايا الصحة، ونعتز للغاية بتضامن أفراد المجتمع وتفاعلهم الإيجابي مع الحملة وتعبيرهم عن دعمهم بطرق مبتكرة".

حملة مدى أطلقت في دولة الإمارات في وقت سابق من العام الحالي بهدف استئصال العمى النهري، وتعد المبادرة الأولى من نوعها لمكافحة هذا الداء.

ومن خلال التعاون مع المؤسسات والشخصيات والعلامات التجارية تتبنى الحملة نهجاً مبتكراً في تعزيز الوعي وحشد جهود المجتمع وجمع التبرعات من خلال حملات توعوية استراتيجية وهادفة.