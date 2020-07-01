الأردن تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1133 إصابة. وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن الحالة الجديدة تعود لمخالط لشخص مصاب، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 886 حالة. قد يهمك ايضا: شفاء 717 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت سلطنة عُمان تسجل 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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