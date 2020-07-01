لبنان تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 9 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة سجلت بين الوافدين من الخارج ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1788 حالة.
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات ال 24 الماضية إجراء 3023 فحصا pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء الى 1223، واستقرار عدد الوفيات على 34.
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