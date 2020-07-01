نظرًا للوقت الذي تقضينه في المنزل وحدوث تغيير في الروتين، من الطبيعي أن تستيقظي أحيانًا بعد ليلة من النوم الجيد بوجه منتفخ، ويمكن أن يكون هذا ناتجًا عن أسباب عديدة.

فوفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة باولا بوميرانتسيف، يتباطأ الجهاز اللمفاوي أثناء النوم، وهو الجهاز المسؤول عن امتصاص السوائل من الخلايا، ما قد ينتج عنه تورم الوجه وانتفاخه، وهناك أسباب أخرى تتعلق بالطعام والشراب والأدوية والهرمونات وحتى الأسباب الوراثية، ومع ذلك، هناك بعض الأمراض الأكثر خطورة مثل الغدة الدرقية غير الخاضعة للتنظيم والتي تؤدي إلى تورم الوجه، وفي هذه الحالة من المستحسن استشارة الطبيب.

اكتشفي فيما يلي 5 نصائح لتجنب انتفاخ الوجه عند الاستيقاظ في الصباح:

المزيد من الماء وقليل من الصوديوم

وفقا للدكتورة باولا، من الضروري استهلاك ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا، لأن هذا ضروري لتفريغ الجسم بالكامل، كما يعد ماء جوز الهند والشاي الأخضر من الخيارات المتاحة كبديل للماء، وابتعدي كليا عن المنتجات المعلبة والمصنعة الغنية بالصوديوم مثل المشروبات الغازية، ولا تضعي كمية كبيرة من الملح في الوجبات، لأن ذلك يؤثر على احتباس الماء في خلايا الجسم.

اغسلي وجهك بالماء البارد

بمجرد استيقاظك، اغسلي وجهك بالماء البارد وصابون خاص بنوع بشرتك، ويفضل استخدام صابون من مستخلصات نباتية مضادة للالتهابات ومهدئة، مثل البابونج والشمر، والتي تساعد على تقليل الانتفاخ.

استخدمي الماء الحراري البارد

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في اليوم السابق، قومي بتخزين منتج الماء الحراري الذي تستخدمينه في الثلاجة، ومباشرة بعد غسل الوجه في الصباح رشيه على وجهك، فالحرارة الباردة للمنتج تنعش البشرة وتزيل الاحتقان منها.

راقبي وضعيتك أثناء النوم

غالبًا ما يتسبب النوم على البطن في تورم الوجه في الصباح، لذلك يفضل النوم على الظهر، ولتحسين وضعيتك ارفعي رأسك بإضافة وسادة ونامي على ظهرك، هذه الوضعية تساعد أيضًا على تفادي النوم على الوجه كثيرًا والذي يعزز ظهور التجاعيد.

النشاط البدني والنظام الغذائي

تذكري أن الجسم المتحرك جسم صحي، لذا حاولي ممارسة النشاط البدني خلال النهار، فتقلص العضلات نفسه يساهم بالفعل في تفريغ الجسم من السوائل، واجمعي بين التمارين مع اتباع نظام غذائي متوازن، وقومي بزيادة استهلاك الملفوف والبروكلي والقرنبيط، لأن هذه الخضار تحسن من التخلص من السموم وتقليل الإلتهاب.

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