شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عشرات الماعز بالهند بعد شكوك فى نقل عدوى كورونا إليهم من الراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزل المختصون 47 من الماعز في الحجر الصحي هذا الأسبوع بقرية بالهند، بعد أن تبين أن الراعي المسئول عنهم ثبتت إصابته بالفيروس التاجي القاتل، وظهور أعراض تنفسية عليها، ما أثار الشكوك عن نقل العدوى لها، وقام الباحثون بفحص مسحات الفيروس التاجية لقطيع الماعز .

وقد أصيب القرويون بالذعر عندما لاحظوا أن بعض الماعز والأغنام في قرية جوديكير في جولارهاتي تالوك بالهند يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

ووفقا للتفاصيل التى عرضها موقع " dailystar" البريطانى، فقد تم عزل الماعز ، في قرية جوديكيري بالهند ، وسط مخاوف من أنهم قد يضطرون إلى إعدام الحيوانات.



اصابة الماعز بفيروس كورونا بالهند

وأجريت الاختبارات بعد أن أثبت قرويان أنهما إيجابيان للمرض، وبعد الاختبارات الإيجابية ، مات 4 من الماعز المصابة، مما أثار انزعاجًا واسع النطاق في القرية.

أدت الارتفاعات الحادة إصابات الماعز إلى زيارة المسئولين الصحيين والبيطريين القرية أمس، من أجل جمع عينات المسحة، وبحسب ما ورد قوبل الفريق في البداية بمقاومة من القرويين الذين اعتقدوا أنهم جاءوا لإعدام الماعز.

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ولكن ، عندما شرحوا خطر إصابة بقية مواشيهم بالعدوى ، وافقوا على مطالبة الفريق بفحص الماعز، حيث سيفحص المسؤولون الآن العينات في مختبر في معهد صحة الحيوان والبيولوجيا البيطرية لتحديد سبب وفاة الماعز بالضبط.

ووفقا للموقع الهندى "indiatvnews" فإن المسئولون قاموا بعزل نحو 50 من الماعز والأغنام في عزلة بقرية بالهند في منطقة توماكورو بعد أن تبين أن راعيا مصاب بالفيروس التاجي.



اختبار عشرات الماعز لفيروس كورونا

وقال الدكتور س. بيريغودا ، مدير المعهد ، إنه لا توجد حالات مسجلة يمكن أن ينتشر فيها الفيروس التاجي من الحيوانات إلى البشر، مضيفا : "على أي حال ، نرسل العينات لإجراء اختبارات Covid حيث أن الأدوات غير متوفرة لدينا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه العلماء عن قلقهم بشأن سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير وجدت في الصين يمكن أن تثير "وباءً جديداً" آخر.

يُطلق على النمط الجيني 4 ، أو G4 باختصار ، وهى سلالة الفيروس التى تنحدر وراثيًا من جائحة إنفلونزا الخنازير الذي اجتاح العالم في عام 2009.