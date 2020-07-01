أعشاب لتقوية مناعة الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:44 مساءً - الأعشاب الطبية ذات فائدة عظيمة لصحة الإنسان، كما أن بعضها قد إستخدم كغذاء، ويمكن أن يكون الإسراف فيها ضاراً في حال كان إستخدامها دون إستشارة الطبيب، أو تناولها بكميات كبيرة، ولذلك يجب على الحامل أن تتوخى الحذر عند تناولها كمنقوع أو شاي، وتقدم لك _عزيزتي الحامل _ إختصاصية التغذية شيماء يوسف، شرحاَ مبسطاً لأهم تلك الأعشاب التي تستخدم لتقوية مناعة الحامل بأمان وهي كالآتي. عشبة الإشنسا إستخدم الهنود الذين استوطنوا أمريكا قديماً هذه العشبة بشكل كبير وفعال وخاصة في علاج لدغات الحشرات.

وتعتبر هذه النبتة السحرية آمنة الإستخدام وذات فعالية قوية في تقوية المناعة سواء للحامل أو للإنسان العادي عامة.

وقد أكدت الدراسات أن هذه النبتة لها فوائدها العظيمة في مقاومة وعلاج نزلات البرد أثناء الحمل.

ويمكن للحامل أن تستخجم منقوع أوراق نبات الإشنسا دون إفراط لتقوية مناعة جهازها التنفسي. الزنجبيل وقد ورد ذكره في القرآن الكريم لعظيم فائدته.

يعتبر الزنجبيل وله أسماء كثيرة عند الشعوب من مضادات الأكسدة القوية.

ويعمل الزنجبيل على تقوية جهاز المناعة لمكافحة أمراض متعددة، ومحاربة نوبات آلام الرأس الحادّة، فلا تحتاج الحامل للمسكنات.

ويقلل من الغثيان والرغبة في القيء في الأشهر الأولى من الحمل.

ويعمل على تهدئة المعدة، وتقليل الشعور بالصداع. الزعتر Advertisements يصفه الأطباء بأنه يعمل مفعول الفينيك في التطهير والتعقيم والتنظيف خصوصاً للمعدة والمسالك التنفسية.

ويعمل الزعتر على زيادة مناعة المرأة الحامل، وبالتالي يحافظ على صحة الأم والجنين، ولكن لا يفضل تناوله في الشهور الأولى من الحمل لما له من آثار على الرحم غير مستحبة.

في الأشهر الأولى من الحمل يعمل الزعتر على حماية الجنين من التشوهات.

يعمل الزعتر على تنشيط عضلات الرحم وتسهيل الولادة، ولذلك يمكن للحامل الإكثار منه في الشهر الأخير من الحمل.

ويحتوي على زيوت أساسية لها خصائص قوية مضادة للجراثيم، كما أن الزعتر يحتوي على مركب الثيمول النشط، وبالتالي يساعد شاي الزعتر في السيطرة على الالتهاب عن طريق قمع بعض الالتهابات.

ويعمل على خفض الكوليسترول وتعزيز جهاز المناعة بصورة عامة.

ويحمي الغشاء البريتوني الذي يبطن الأعضاء الداخلية مما يزيد من مناعة الجسم. القراص تقوي عشبة القراص آلية الجسم الدفاعية، وذلك عبر دعم نوع من أنواع الخلايا المناعية يسمى بالخلايا اللمفاوية التَّائيَّة.

كما أنها تحفز نشاط الخلايا "العملاقة" البالعة للجراثيم.

ويمكن إستخدام مغلي أوراق القراص كشراب، وله فوائد علاجية خارجية.

ويمكن لمغلي أوراق القراص علاج إلتهابات الأمعاء عند الحوامل.

ويمكن لهذا النبات الساحر أن يمنع إصابة الحامل بالجلطات.

ولنبات القراص فوائد عظيمة في تقوية وسلامة الجهاز البولي عند الحامل، والذي يتعرض للتلوثات والإلتهابات بكثرة بسبب تغير الهرمونات.

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