طرق اكتشاف مواهب طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:44 مساءً - كنت أحب الزوايا الهادئة، وأبتعد عن الضجيج وأبحث عن الكتب القديمة الممزقة الحواف، وأقرأها في هدوء، وهكذا تحولت لقارئة نهمة ثم كاتبة جيدة، هكذا هي بداية كاتبة عربية حسب اعترافاتها عن البداية في طريق مشوارها ككاتبة، ولا تنسى تشجيع والدها لها ، وإحضاره الكتب في كل مناسبة إلى البيت كهدايا لا يعرف قيمتها سواها، ولذلك فالموهبة يجب أن تصقل لدى صغارنا، وقبل ذلك يجب أن تكتشف ويتم دعمها وتشجيعها وتوجيهها في الإتجاه الصحيح، ولذلك تقدم لك المرشدة التربوية عبلة الراشدي هذه الطرق لاكتشاف مواهب طفلك ثم تشجيعه لكي يبدع فيها كالآتي.

متى تظهر المواهب على الأطفال؟

الموهبة هي الإستعداد الفطري لدى الإنسان.

وبالتالي يظهر الفرق بين إنسان وآخر بسبب ذلك الإستعداد.

وتكون الأم هي الشخص الأول الذي يلاحظ إستعداد طفلها للتفوق في ناحية معينة بسبب إحتكاكها الدائم به.

ويمكن أن يظهر ذلك في سن الطفولة المبكرة، وفي عمر ما قبل المدرسة بالتحديد حيث يصبح التعلم في الصغر مثل النقش على الحجر، أي أن إكتشاف الموهبة في سن صغيرة يعني أنها ستنمو بطريقة صحيحة.

طرق إكتشاف مواهب طفلك

يمكن للأم أن تكتشف موهبة طفلها في حال لاحظت عليه التصرفات والسلوكيات الآتية

يفرز الأشياء بحيث ينسقها حسب اللون والحجم إلى مجموعات في سن مبكرة. الكفاءة اللفظية لدى الطفل تعني أنه سوف يصبح قارئاً جيداً، وهذا يوجهه للقراءة والنقد والكتابة وأقسام الترجمة وتعلم اللغات وتحدثها بطلاقة قي المستقبل. إذا لاحظت الأم أن طفلها لديه خيالاُ واسعاً، فهو يتحدث عن أشياء لم تحدث وربما يصف بدقة مركبة فضائية. إذا كان طفلك يحب الرسم الحر والعبث بالألوان. إذا كان طفلك يحب العبث بالأزرار والمفاتيح ويفكها، ويعيد تركيبها ببراعة. إذا كان طفلك يحب الألغاز، واللعب بالألعاب التي تحتوي على أحجيات وفوازير. إذا كان الطفل يحب أن يساعدك في المطبخ، ويشكل أصناف الطعام بشكل منسق وجميل.

نصائح عامة لتنمية مواهب طفلك

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1. ابتعدي عن المقارنة ولو بمجرد التفكير بأن طفلك قد أصبح في سن المدرسة وهو لم تظهر عليه أي موهبة مقارنة بطفل الجيران أو الأقارب.

2. تحلي بالصبر حين يبدأ طفلك بالرسم مثلاً ويكون رسمه ليس جميلاً أو يتسبب بالقذارة في المكان.

3. لا تطلبي منه أن يعيد التمرين أكثر من مرة ما لم يطلب هو ذلك لأن الطفل سريع الملل عادةَ.

4. لا تعتمدي على الموهبة الفطرية وتوجهي للمكان الصحيح الذي ينمى الموهبة.

5. لا تحددي نوع موهبة طفلك وتطلبين منه أن ينفذها، فليس كل طفل يمتاز بحسن الخط فهو موهبة أساساً قد تتطور ليصبح خطاطاً شهيراً في المستقبل.

6. اهتمي بمشاركته حتى لو قمت بالغناء أو الرقص معه وأمامه.

7. لا تهتمي بدروس المدرسة فقط فأنت بذلك تقتلين روح الإبداع لديه.

8. مراقبة الطفل تساعدك على اكتشاف موهبته، ولا تعتقدي أن طفلك بلا موهبة ولكنك بحاجة إلى الصبر لكي تكتشفيها.

دور الأب في إكتشاف موهبة الطفل