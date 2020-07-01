الصحة السعودية: 3 عوامل تحسم التعافي من كورونا

الأربعاء 1 يوليه 2020

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، عن عدة عوامل للحكم على تعافي الشخص المصاب بفيروس كورونا، وقال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، إن التعافي يعتمد على عدة عوامل؛ منها: (حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج).



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ووفقا لصحيفة عاجل، فقد ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن البعض يعتقد أن إجراء المسحة والفحص هو الحكم للتعافي، موضحًا أنه قد يتعافى الشخص ويوجد بقايا من الفيروس غير نشطة لا تسبب المرض والعدوى وهنا الحكم في التعافي يكون من قبل الطبيب المعالج، مشيرًا إلى أن هذه البقايا قد تظهر في التحاليل لمدة أسابيع حتى تختفي تمامًا من الجسم.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 190823، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3648؛ ما يرفع الإجمالي إلى 130766، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1649 حالة، بعد تسجيل 50 حالة.