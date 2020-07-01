الصحة : تسجيل (3402) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي الحالات النشطة (59767) حالة

المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (3402) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (194225) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (59767) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2272) حالة حرجة ، كما سجلت عدد (1994) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (132760) حالة.

وقالت : إن الحالات المسجلة وعددها (3402) حالة، 35% من الحالات للإناث، و65% ذكور ، فيما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (401) حالة، والدمام (283) حالة، والهفوف (229) حالة، ومكة المكرمة (198) حالة، والقطيف (173) حالة، والطائف (172) حالة، وجدة (172) حالة، والمبرز (160) حالة، والمدينة المنورة (154) حالة، وخميس مشيط (132) حالة، والخبر (122) حالة، وابها (78) حالة، وبريدة (68) حالة، ونجران (64) حالة، وحائل (56) حالة، وحفر الباطن (50) حالة، وعنيزة (44) حالة، والظهران (43) حالة، والجبيل (40) حالة، وأحد رفيدة (39) حالة، والخرج (36) حالة، وبيشة (33) حالة، ورأس تنورة (31) حالة، وأبو عريش (30) حالة، ووادي الدواسر (30) حالة، ومحايل عسير (29) حالة، وينبع (26) حالة، وبقيق (22) حالة، والرس (18) حالة، ضرماء (18) حالة، وساجر (18) حالة، وبلجرشي (17) حالة، وصفوى (17) حالة، والمجاردة (14) حالة، وصبيا (12) حالة، وتبوك (12) حالة، وثريبان (11) حالة، وسراة عبيدة (11) حالة، والزلفي (11) حال، والنعيرية (10) حالات، وخليص (10) حالات، والعيون (9) حالات، والمذنب (9) حالات، والقريع (9) حالات، ووثيلان (9) حالات، ورنية (8) حالات، والنماص (8) حالات، ورجال ألمع (8) حالات، وبيش (8) حالات، وجازن (8) حالات، ورفحاء (8) حالات، والسليل (8) حالات، وتمير (8) حالات، والبكيرية (7) حالات، والخفجي (7) حالات، والباحة (6) حالات، ومهد الذهب (5) حالات، والاسياح (5) حالات، والمضة (5) حالات، والبطحاء (5) حالات، وصامطة (5) حالات، والليث (5) حالات، والكامل (5) حالات، والعقيق (4) حالات، وعيون الجواء (4) حالات، ورياض الخبراء (4) حالات، والخرمة (4) حالات، وتنومة (4) حالات، والدرب (4) حالات، وأحد المسارحة (4) حالات، وشرورة (4) حالات، وحوطة سدير (4) حالات، ورويضة العرض (4) حالات، وخيبر (3) حالات، والبدائع (3) حالات، والمحاني (3) حالات، وتربة (3) حالات، ووادي بن هشبل (3) حالات، والعيدابي (3) حالات، ويدمة (3) حالات، وحوطة بني تميم (3) حالات، ومرات (3) حالات، وثادق (3) حالات، والجفر حالتان، والقرى حالتان، والحناكية حالتان، والنبهانية حالتان، وضرية حالتان، والمظيلف حالتان، والموية حالتان، وظلم حالتان، وقيا حالتان، وام الدوم حالتان، والحرث حالتان، والطوال حالتان، ورابغ حالتان، وعرعر حالتان، وحريملاء حالتان، ورفائع الجمش حالتان، وشقراء حالتان، وحالة واحدة في كل من المخواة، والمندق، وقلوة، وسكاكا، والعلا، والقنفذة، ونمرة، والسحن، والبرك، وبارق، وبللسمر، وظهران الجنوب، وسبت العلاية، وسيهات، والقيصومة، والغزالة، والشملي، والشنان، والسليمي، والعارضة، وبدر الجنوب، وثار، وطريف، والدلم، والدوادمي.

كما بلغ عدد الوفيات (1698) حالة وفاة ، بإضافة (49) حالة وفاة جديدة، وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (35173) فحصا جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1674487) فحصا.

وأشارت الوزارة الى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (10487022) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (5366332) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (511546) حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الإتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.