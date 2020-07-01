تعرفي علي فوائد استخدام الأقنعة الورقية للبشرة

أصبحنا نرى في الآونة الأخيرة استخدام مشاهير السوشال ميديا للأقنعة الورقية للوجه كبديل عن الماسكات المصنوعة منزلياً، خاصةً وأنها سهلة الاستخدام، ومنها عدة أنواع تناسب جميع أنواع البشرة، كما أنها مرطبة للوجه، وتحتوي على مكونات رائعة، وتعطي نتائج سريعة.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض الأمور التي ستشجعك على استخدام الأقنعة الورقية للوجه بكثرة.

يمكنكِ استخدام القناع عدة مرات

هناك عدة فوائد لاستخدام القناع الورقي، واحدة من أهمها أنه لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكنكِ استخدامه فيها، إذ بينت الدراسات أن استخدام قناع مرة واحدة في اليوم أمر رائع، لأن هذه الأقنعة لديها القدرة على ترطيب بشرتك بعمق أكثر، وتعطيكِ النتيجة المرجوة بسرعة أكبر.

تعطيكِ ترطيبا عميقا

أول شيء ستلاحظينه بعد استخدام القناع الورقي هو أن بشرتك تبدو ممتلئة ورطبة، نظرًا لأن الأقنعة الورقية تكون موجودة في المصل، فإنها تترك بشرتك رطبة بشكل كبير، ومع مرور الوقت والاستخدام المنتظم سيبدأ السيروم في ترطيب بشرتك بمستوى أعمق وإعطاء نتائج تدوم لفترة أطول.

سهلة الاستخدام

تعتبر الأقنعة الورقية سهلة الاستخدام ولا تسبب أية فوضى على عكس أقنعة الوجه التقليدية التي تحتاج إلى مكونات عديدة وتطبيقها قد يحدث فوضى، كما أن الأقنعة الورقية تعطي نتائج ممتازة، والمصل الزائد يمكنكِ وضعه على رقبتك ويديك.

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تعطيكِ نتائج فورية

إن الأقنعة الورقية تعطي نتائج فورية، لأنها تكون موجودة مسبقًا في المصل الذي يحتوي على مجموعة من المكونات المهمة للبشرة.

كما أن طبقة القماش تلتصق ببشرتك لتعزز امتصاص المصل، لذلك من الأفضل تنظيف وتقشير بشرتك قبل استخدام القناع لتعزيز العملية أكثر والحصول على نتائج أفضل.

يناسب حتى البشرة الحساسة

لا تحتوي الأقنعة الورقية على الكثير من المواد الكيميائية أو المواد الحافظة لأنها منتج يستخدم لمرة واحدة، لذلك تعد خيارًا آمنًا نسبيًا للاستخدام اليومي للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

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