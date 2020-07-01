5 خطوات تقربك من شريك حياتك أبرزها الأحضان والثناء عليه

هناك طرق لا حصر لها يمكنك من خلالها تعزيز علاقتك بشريك حياتك ، وتعد الإيماءات الصغيرة مثل العناق أو رسالة الحب أو التحدث في وقت متأخر من الليل أو المساعدة في مهام معينة من الطرق التي يمكنها مساعدتك في إيقاظ المشاعر السعيدة بينكما والتركيز على الدعم المتبادل والامتنان والضحك.

وفي هذا التقريرنقلًأ عن موقع "Bonjour" الفرنسي 5 طقوس يومية بسيطة، يمكنها أن تثري بها علاقتك وتظهر لشريكك مرة أخرى أنك ممتن لكل شيء قمت ببنائه معًا.

الفطور

تجهيز وجبة الإفطار لشريك حياتك لا يعني فقط أنك تريد تحضير شيء صحي ولذيذ له في يوم مليء بالالتزامات ، ولكن أيضًا يعنى أنك قضيت الدقائق الأولى بعد الاستيقاظ في التفكير فيه.

الثناء على أفعاله

الاهتمام بكل ما يفعله الشريك من أجل العلاقة ، لا يجب أبدًا اعتبار أفعاله أمرًا مسلمًا به أو التوقف عن الاهتمام بكل ما يفعله، لذلك لا تنسى أن تثني عليه لجميع المشاريع الصغيرة (والكبيرة) التي قام بها سواء في المنزل أو العمل أو مع الأطفال.

جرب شىء جديد

قم بإعداد شيء جديد في المطبخ أو تعلم الرقص أو إعداد الكوكتيلات أو الذهاب إلى التدريب معًا.

Advertisements

العناق

العناق يحفز موجة من المشاعر الإيجابية ، وسوف تنعكس اللمسة الجسدية والتواصل بسرعة في القرب العاطفي، لذلك ، كلما أتيحت الفرصة عانق زوجتك وافعل ذلك بقوة وفي كثير من الأحيان.

اذهب للنوم في نفس الوقت

حاول أن تحرص على الذهاب إلى النوم في نفس توقيت شريك حياتك ، وسيكون لذلك تأثيرا إيجابيا بعد يوم ملىء بالأحداث فأنت تعلم أن لديك شخصًا بجانبك تنسى معه كل شيء تمامًا وتنام بابتسامة على وجهك.

قد يهمك ايضا:

نصائح مهمة للتأكد من صدق مشاعرالشريك

عبارات فعالة تساعد على فض أي شجار مع الشريك